POLTRONE & SOFÀ

Il Garante non molla la poltrona:

"La mia laurea come quella vera"

Tra teologia e diritto canonico, l'esponente di Fratelli d'Italia difende il suo titolo pontificio: "Ho superato 31 esami", che volete di più? E intanto fa partire le procedure per l'equiparazione: i piemontesi che aspettino l'esito e intanto continuino a pagarlo 2.500 euro al mese

Chi l’avrebbe mai detto che per occupare la poltrona di Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Piemonte servisse una laurea? Evidentemente non Giovanni Ravalli, ex candidato di Fratelli d’Italia in Regione, a mezza via tra la componente di Fabrizio Comba e Maurizio Marrone, ripescato dopo la (ennesima) mancata elezione e catapultato a dicembre scorso nell’importante ruolo, grazie ai 29 voti della maggioranza di centrodestra.

Il nostro “guardiano dei piccoli” è finito nel mirino delle critiche per un dettaglio che qualcuno definisce insignificante: non avrebbe i titoli di studio richiesti dalla legge, e le opposizioni hanno chiesto di votare affinché la decadenza di Ravalli venisse inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, ma i colleghi della maggioranza si sono messi di traverso e hanno fatto mancare il numero legale per la votazione. Lui non ci sta e risponde con la grinta di chi sa che, in fondo, anche un titolo della Santa Sede può valere quanto una laurea statale. “Non è vero che sono stato nominato in mancanza di titolo valido”, scrive Ravalli nella lettera di difesa indirizzata ai consiglieri regionali, aggrappandosi al suo “Magistero in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico didattica”, conseguito alla Pontificia Università della Santa Croce. Un titolo che, a suo dire, “è ai sensi della legge italiana a tutti gli effetti parificato alla laurea dell’ordinamento didattico universitario italiano”. Insomma, non si sente affatto un abusivo, anzi. E pazienza se le procedure necessarie per ottenere l'equiparazione lui non le abbia mai concluse, anzi dichiara addirittura di averle intraprese ora, dopo le contestazioni che gli sono state mosse.

Il bando richiedeva una “laurea in discipline giuridiche o umanistiche”, e Ravalli è convinto che i suoi 31 esami, relativi a materie come filosofia, teologia, storia e diritto canonico, lo rendano perfettamente qualificato. Del resto, cosa c’è di più umanistico della teologia? E che dire del diritto canonico, non è forse abbastanza giuridico? A chi gli contesta che il ministero dell’Università e della Ricerca parli di “generica” classe di laurea, Ravalli replica con una puntualizzazione degna di San Tommaso d’Aquino: il termine “generica” si riferisce alle “classi di laurea”, non al titolo in sé. Una distinzione che solo i non iniziati potrebbero non cogliere. A ulteriore rassicurazione di tutti, Ravalli nella lettera fa sapere che “non è pendente avanti all’Autorità Giudiziaria alcun ricorso per contestare la legittimità della mia nomina”. Un dettaglio non da poco, visto che sono passati quasi 60 giorni dalla sua designazione.

Ma il nostro Garante non si ferma qui. Per mettere a tacere i malevoli, ha presentato “istanza di riconoscimento presso il Ministero dell’Università e della Ricerca” per ottenere l'agognata equiparazione del suo titolo alla laurea dell'ordinamento italiano. “Un procedimento di cui mi è stato assicurato l’esito positivo”, scrive con la certezza di chi forse ha già ricevuto qualche benedizione dall'alto. Insomma, mentre i bambini e gli adolescenti del Piemonte si aspettano un Garante che li tuteli, la Regione si ritrova con un dibattito teologico-amministrativo degno della migliore tradizione italiana.

Le opposizioni non ci stanno, e con un comunicato congiunto uniscono la loro voce per appellarsi direttamente al Governatore: “Chiediamo al Presidente Cirio di intervenire con urgenza sulla sua maggioranza per porre fine a questa situazione imbarazzante”, si legge nella nota a firma Pentenero, Disabato, Ravinale e Nallo. La lettera di oggi indirizzata da Ravalli al Consiglio Regionale, in cui nega la pendenza di un ricorso al TAR e insiste nel difendere un titolo di studio contro il parere del Ministero, dimostra una volta di più la completa inadeguatezza del personaggio per il delicato compito che dovrebbe svolgere”. Nel frattempo, Ravalli resta ben saldo sulla sua poltrona, forte dei suoi 31 esami pontifici e di un emolumento da 2.500 euro al mese.