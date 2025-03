GLORIE NOSTRANE

Schlein incorona il compagno Fornaro (che così spera in un quarto giro)

Il veemente intervento del parlamentare piemontese viene postato dalla segretaria, facendo schiumare di invidia mezzo partito. Lui si crede un novello Matteotti, ma tiene molto allo scranno. I natali politici nel Psdi di Saragat (e di Longo e Tanassi)

Un intervento infervorato, veemente, pronunciato con la precisa volontà di segnare la gravità del momento. “Non è accettabile fare la caricatura di quegli uomini, lei presidente Meloni siede in questo Parlamento anche grazie a loro, questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qua grazie a quei visionari di Ventotene che erano confinati politici. Si inginocchi la presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e queste donne, altro che dileggiarli. Vergogna”. Federico Fornaro da politico navigato sa cogliere l’attimo, pesare le parole e modulare i toni. E così quando nell’Aula della Camera ha preso la parola per replicare alle affermazioni della premier Giorgia Meloni che nel citare stralci del Manifesto di Ventotene ha detto che quella “non è la mia” Europa l’emiciclo di sinistra si è stretto attorno a lui.

Ha talmente fatto breccia a sinistra – lui che pure ha natali politici nel Psdi, quello di Saragat ma anche di Longo, Tanassi e Cariglia – che la segretaria del Pd Elly Schlein ha postato il video del suo intervento sulle sue pagine social, elevandolo a eroe del giorno. Fornaro, classe 1962, genovese di nascita ma piemontese d’azione, una laurea in Scienze politiche, ha iniziato la sua carriera negli anni Novanta nel Psdi per passare poi ai Ds e successivamente al Pd. Consigliere comunale e pi sindaco per dieci anni di Castelletto d’Orba (Alessandria), eletto nel 2013 al Senato e poi dal 2018 (riconfermato nel 2022) alla Camera, nel 2017 abbandona il Pd per aderire ad Articolo 1 al seguito di Pier Luigi Bersani ed è candidato nel 2018 per le liste di Liberi e uguali, di cui diventa capogruppo a Montecitorio. Rieletto nel 2022 con il Pd, in questa legislatura è presidente della Giunta per le elezioni, membro della Giunta per il regolamento e segretario d’aula per il Pd. Giunto alla sua terza legislatura per poter fare un nuovo giro, secondo le regole del Nazareno, avrebbe bisogno di una deroga al limite dei mandati. Che se la sia conquistata proprio oggi? “Ecco la prima deroga in Piemonte per il 2027”, annota perfidamente un suo compagno di partito.