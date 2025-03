PALAZZO LASCARIS

Minoranze litigiose e divise, Cirio sta come un "puciu"

L'ultimo incidente ieri tra due consigliere del Pd sulla legge Marrone che aumenta l'emolumento ai consiglieri delle Atc. Martedì era stato Ravetti a sbroccare. I rapporti tra dem e M5s ai minimi e la capogruppo Pentenero finisce nel mirino

Il centrodestra è in ambasce, senza proposte né idee, eppure è dai banchi delle minoranze che monta un crescente nervosismo. Non bastano le “note congiunte” delle quattro capogruppo, in un clima di ostentata unità, per mascherare la fatica di un’opposizione che arranca nonostante una maggioranza immobile. I lavori d’aula vanno a rilento, le nomine restano l’unica fonte di preoccupazione del centrodestra, lo stesso Alberto Cirio appare sempre più distante da Torino e dal “nostro Piemonte” eppure da quei banchi non emerge un’idea alternativa di Regione e neppure qualche iniziativa plateale, così per attirare l’attenzione. “Dipendesse da noi Cirio arriverebbe tranquillo a fine legislatura” dice un consigliere dem, ben sapendo che il governatore si sta organizzando per levare le tende il prima possibile.

Secondo un vecchio assunto il potere è tentatore, ma solo l’opposizione è gratificante. A Palazzo Lascaris pare al contrario piuttosto frustrante. E tra i vari esponenti del Pd (e non solo) ogni giorno aumentano le frizioni. Martedì, durante la riunione dei capigruppo convocata dal presidente di Palazzo Lascaris Davide Nicco, con irrituale estensione agli uffici di presidenza di tutte le commissioni, per pianificare i lavori delle commissioni, scoppia un alterco tra la capogruppo dem Gianna Pentenero e il collega alessandrino Domenico Ravetti. Lui avrebbe mandato avanti la sua proposta di legge sui cimiteri monumentali, senza concordarlo con i suoi e anzi giocando di sponda con la presidente della VI Commissione Paola Antonetto, Pentenero prova a stopparlo e lui sbotta in modo scomposto. “Dovevamo attaccare il centrodestra non litigare tra noi” avrebbe suggerito a bassa voce la grillina Sarah Disabato nell’inusuale ruolo di paciere. Ma ormai il danno era fatto.

Persino sull’aumento dell’indennità ai consiglieri di amministrazione delle Atc – le agenzie per le case popolari – inserito in un’apposita proposta di delibera dall’assessore Maurizio Marrone nel Pd ci sono stati approcci diversi: Nadia Conticelli pur contestando il provvedimento tiene a precisare che “noi non siamo contro l’idea che i manager pubblici vengano pagati”: al M5s non pare vero e Disabato coglie l’occasione per attaccare destra e sinistra, “con tutte le priorità che ha in questo momento la Regione, aumentare gli stipendi dei nominati mi sembra proprio l’ultima”. Interviene anche la collega dem Monica Canalis per raddrizzare la linea: “È stucchevole che, dopo quasi un anno di legislatura, il primo provvedimento sulla casa sia questo, cioè un mero aumento di costi della politica. Per quanto mi riguarda siamo contro questa proposta” dice prima che tutte le opposizioni si esprimano “compatte” per il voto contrario. Il non detto è che sul tema della Casa la Canalis ha una proposta di legge che giace dalla scorsa legislatura, mentre la Conticelli avrebbe annunciato un proprio testo sullo stesso tema, andando a sovrapporre le iniziative. Anche la capogruppo di Avs Alice Ravinale ha una proposta di legge sulla casa. Insomma, “per essere in minoranza e tenendo conto che non passeranno è curioso tutto questo attivismo su un unico argomento” fa presente un anonimo consigliere.

Manca una regia e non a caso la figura di Pentenero è quella che finisce costantemente nel mirino. Non è solo l’area tradizionalmente avversa del Pd a metterla in discussione, quanto piuttosto gli eletti più vicini a Elly Schlein, componente di cui lei stessa fa parte. La convocazione compulsiva di riunioni di gruppo è un altro argomento di frizione. Durante la discussione del Bilancio è stato il cuneese Mauro Calderoni a uscire dai gangheri e minacciare il boicottaggio di questi continui incontri (peraltro spesso inconcludenti). Il capolavoro è avvenuto martedì quando Pentenero prima ha convocato la riunione per le 11, poi – appreso della concomitante inaugurazione dell’anno accademico di UniTo – l’ha posticipata alle 12, salvo presentarsi con abbondante ritardo.

Manca una linea d’azione comune e la saldatura di un campo largo alternativo a Cirio in attesa delle urne è ben di là da venire. Gli attriti più forti si sono registrati in questo primo anno proprio tra Pd e Movimento 5 stelle. Durante l’ultima riunione di maggioranza la capogruppo pentastellata ha accusato Pentenero di “boicottaggio” quando il centrodestra ha provato a depotenziare la commissione d’indagine sulla salute mentale proposta dal M5s e il Pd, almeno secondo la sua ricostruzione, gli avrebbe fornito una sponda. L’esponente dem ha smentito ma la diffidenza resta. Inutile negarlo, allarga le braccia più di un consigliere, “stiamo faticando più noi di loro”.