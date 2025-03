POLITICA & SANITÀ

Il caos corre in ambulanza

Non si dipana la questione del trasferimento di medici e infermieri ad Azienda Zero. Negli atti regionali di questo provvedimento non c'è traccia. L'accelerata di Schael. Il modello lombardo copiato da Areu. Riboldi: "Situazione da riprendere totalmente in mano"

Un’ambulanza che corre impazzita senza controllo. Questo appare il sistema dell’Emergenza 118 in Piemonte, dove le certezze sul da farsi e le direzioni da imboccare nel governo di uno dei settori più delicati e vitali della sanità sembrano ogni giorno di più lasciare spazio al caos. E nel caos è avvolta la questione, riportata dallo Spiffero, del passaggio alle dipendenze di Azienda Sanitaria Zero del personale sanitario attualmente in organico all’ospedale di Novara, quello di Alessandria, all’Asl Cuneo1 e alla Città della Salute di Torino. Proprio da quest’ultima, con la decisione del commissario Thomas Schael di procedere alla ricognizione del personale e dei mezzi da trasferire alla Super Asl, è venuta indirettamente alla luce una situazione che definire ingarbugliata è poco. La delibera di Schael ha immediatamente provocato la reazione dei sindacati degli infermieri, cui si è presto aggiunta quella dei medici, allarmati da quei trasferimenti di cui si parla da tempo, ma che sorprendentemente non sono previsti in alcun atto ufficiale della sanità regionale.

Leggendo la delibera del 17 aprile del 2023 e ricostruendo ciò che allora portò a disegnare il futuro sistema dell’emergenza ricalcando quello in uso da anni in Lombardia e governato da Areu, l’Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza, si scopre che l’unico personale sanitario di cui è previsto il passaggio alle dipendenze dell’azienda diretta da Adriano Leli, si riduce a pochi dirigenti medici a capo delle strutture di direzione e coordinamento del servizio. Tutto il resto, medici e infermieri compresi, secondo le decisioni messe nero su bianco e mai modificate, dovrebbe restare dov’è attualmente.

Allarme infondato, quello lanciato dai sindacati? Non del tutto. Non sfugge come nella mission delle aziende ospedaliere non ci sia quella dell’emergenza extraospedaliera, appunto, e che Schael con la sua decisione di avviare un percorso chiedendo conto ad Azienda Zero abbia inteso affermare e applicare questo concetto, peraltro sovrapponibile anche alle aziende ospedaliere di Alessandria e Novara. La domanda che attende risposta, non l’unica peraltro, è quella su chi e come abbia lasciato che si prospettasse il passaggio di centinaia e centinaia di professionisti in tuta arancione, oltre cinquecento infermieri solo per Città della Salute, quando disegnando le competenze di Azienda Zero e mettendole nero su bianco tutto ciò non era stato previsto.

Qualche colloquio informale, rassicurazioni o promesse interpretate come tali o come tali lasciate intendere di fronte a richieste che gli stessi ambienti sindacali avrebbero avanzato ipotizzando un assorbimento del personale anche per superare differenze di trattamento economico a seconda che si sia dipendente di un’azienda o di un’altra. “Certamente non si può immaginare un passaggio a fine maggio, ma è altrettanto evidente – sostiene Francesco Coppolella, segretario regionale del sindacato degli infermieri Nursind – che l’attuale situazione non può proseguire. Chi lavora nel 118 vive questo stato con disagio, dipendente di un’azienda e al servizio di un’altra, sentendosi figlio di nessuno”.

El’assessore alla Sanità Federico Riboldi lamenta di “aver trovato, dal mio insediamento, non poche situazioni indefinite da prendere in mano e sistemare e tra queste c’è sicuramente la questione del 118 che è un tema assolutamente prioritario”. Insomma, difficile negare ritardi o approcci non del tutto appropriati nonostante la questione sia sul tavolo da tempo, ma ci sia voluta l’accelerazione impressa dal commissario della Città della Salute, con la sua delibera, per smuovere le acque, sia pure in maniera tumultuosa.

Cosa succederà nei prossimi mesi e, in particolare entro la fine di maggio quando scadrà la convenzione con l’azienda di corso Bramante, così come con le altre tre è tutto da scoprire. I sindacati hanno chiesto a Schael un incontro che der kommissar ha subordinato a quello che egli avrà con Leli. “Se riuscissimo a trovare una quadra senza dover ricorrere a proroghe delle convenzioni sarebbe una bella cosa”, spiega Riboldi, anche se questa eventualità appare pressoché impossibile. Ipotizzabile, quindi andare avanti con l’attuale sistema fino a fine anno. Un tempo sufficiente, si spera per “studiare i vari modelli in uso nel Paese e scegliere quello migliore senza rischiare di doverlo cambiare dopo pochi anni”. Un modello, peraltro, lo si era già scelto ed è quello lombardo. Ma forse non tutti lo sapevano e avevano capito come funziona.