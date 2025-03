Menare Elkann per l'aia

Dicono che… ad Alberto Gusmeroli sia venuto un coccolone quando al termine dell’audizione di John Elkann, da lui apparecchiata con impeccabili guanti bianchi, gli hanno fatto leggere la dura nota con cui il suo partito, la Lega, definiva una “vergognosa presa in giro” le parole appena pronunciate dal presidente di Stellantis a Montecitorio, invitando il “signor Elkann” a “scusarsi coi lavoratori, e restituire i miliardi incassati dal nostro Paese”. Ma se per nascondere l’imbarazzo il deputato “del Novarese e del Vco” nonché “sindaco di Arona” (come lui desidera essere qualificato) si è incartato concionando di “una concreta riconnessione” come “precondizione per rilanciare il settore”, molti suoi colleghi non hanno neppure provato a mantenere un minimo contegno istituzionale. Un profluvio di complimenti, smancerie in quantità (queste sì) industriali, sgomitate per scavalcare il codazzo e poter almeno per qualche istante conferire con il rampollo Agnelli: tutti avevano un aneddoto, un episodio a detta loro storico o anche solo una lontana reminiscenza per accreditarsi a corte.

Ma il vero campione del salamelecco, impareggiabile nella scappellata sabauda con battito di tacchi, è stato Fabrizio Comba. Torinese di Moncalieri, cursus politico che dal Psi l’ha portato prima in Forza Italia e poi, al seguito di Guido Crosetto, all’approdo in Fratelli d’Italia, un’insana passione per la diplomazia pecoreccia – è stato console onorario della Bielorussia – Comba è anche un imprenditore con grandi interessi nell’automotive. “Chissà se con Elkann ha prevalso la sua veste politica, magari chiedendo conto delle scelte di Stellantis che hanno mandato in crisi le aziende dell’indotto, oppure quella di commerciale della sua Monviso?”, hanno commentato esponenti meloniani scorrendo le foto postate sui suoi social in cui ostenta una certa familiarità con Jaki.