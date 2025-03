Stellantis, Schivardi (Luiss): Gruppo ha investito molto più di quanto ricevuto

"Mi aspettavo numeri più alti rispetto ai contributi ricevuti sia per ricerca e sviluppo sia per gli investimenti. Le quote, rispettivamente 3,8% e 0,88% della spesa, sono molto basse rispetto alla letteratura economica". Così in un'intervista a Repubblica Fabiano Schivardi, il professore della Luiss Guido Carli che ha analizzato la contabilità del dare e dell’avere, negli ultimi venti anni, tra il gruppo Fiat-Fca, oggi Stellantis, e lo Stato italiano. Cifre che sono state sottolineate da Elkann durante l’audizione in Parlamento. "In venti anni, a fronte di 25,3miliardi in ricerca e sviluppo, Stellantis ha ricevuto contributi complessivi pari a 966 milioni, che hanno coperto il 3,8% della spesa totale. I sussidi agli investimenti, che nel periodo considerato ammontavano in media a 17,7 milioni di euro all’anno, sono diminuiti fino ad azzerarsi a partire dal 2020. Il valore complessivo è stato di 334,7 milioni. Dal 2014, anno in cui diventano disponibili i dati sulla spesa in conto capitale, Stellantis ha investito 14 miliardi di euro, ricevendo sussidi per 123,1 milioni, pari allo 0,88% del totale", ha spiegato. Inoltre, "il valore della produzione di Stellantis è stato di 668 miliardi. Si deve aggiungere l’effetto indiretto che è stato di 694 miliardi. L’effetto indotto è di 324 miliardi. Il prodotto totale riconducibile all’attività di Stellantis è di 1.686 miliardi. E non è detto che questi fondi si possano definire sempre aiuti. Sono stati prodotti in Italia 16,7 milioni di veicoli. Per ogni euro di valore creato l’impatto economico generale è di 9 euro".