Carceri: Antigone, 20 suicidi e 16mila detenuti in più

La condizione delle carceri "è a dir poco drammatica. Con gli ultimi due suicidi delle scorse ore sono già 20 le persone che si sono tolte la vita in questa prima parte del 2025 in un istituto di pena. Il sovraffollamento è sempre più grave nelle carceri per adulti, con circa 16.000 persone che non hanno un posto regolamentare, ed è diventato ormai strutturale anche negli Istituti Penali per Minorenni dove non si era mai registrato" . Lo sostiene Patrizio Gonnella, presidente di Antigone , l'associazione che in vista del dibattito straordinario sulla situazione del sistema penitenziario italiano alla Camera di oggi ha inviato ai deputati le sue proposte per affrontare l'emergenza. " Erano ormai mesi che chiedevamo che il Parlamento rimettesse al centro del dibattito politico e pubblico il tema del carcere", afferma Gonnella, che fa presenti le "condizioni fatiscenti" di molte strutture penitenziarie che "non garantiscono la disponibilità di servizi minimi come acqua e riscaldamenti". Una situazione complessiva che "richiede provvedimenti immediati".