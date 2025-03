Carretta, "Torino non ha staccato la spina alla musica"

"Sicuramente non abbiamo staccato la spina, la musica continua e bisogna solo concentrarci su quello che è un segnale, che è arrivato ieri, e che ci spinge con ancora maggior forza a guardare avanti e a costruire qualcosa di forte e duraturo". A dirlo, all'indomani della mancata assegnazione del bando per il Todays Festival, l'assessore ai Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta. "Bisogna ragionare sulla sostenibilità di questi questi eventi - ribadisce, a margine della presentazione della mezza maratona -, c'è un un risultato che è sotto gli occhi di tutti e vediamo cosa succederà". "Nei prossimi giorni incontreremo gli attori del territorio - dice -, c'è un dibattito che si è aperto con la Città che, comunque, non ha staccato la spina alla musica", sottolinea, citando, "Jazz Festival, MiTo, Kappa Future Festival, Club to Club, Jazz is Dead che costruiscono una colonna sonora importante. Ora viene a mancare questo tassello - aggiunge riferito al Todays - e ci sarà da lavorare, non solo negli uffici dell'assessorato ma con tutti quelli che sono professionisti della musica e tengono a questa città". Quanto alla proposta avanzata dalla Circoscrizione 6 di trovare una formula col territorio per un evento musicale sostitutivo precisa che "bisogna vedere la fattibilità e approfondire gli spetti tecnici".