LA SACRA RUOTA

Elkann che abbaia non morde. Scoppia la pace con la Meloni

L'audizione di ieri rappresenta "un punto di svolta netto", afferma il ministro Urso. E infatti ieri i fratelli d'Italia si sono ben guardati da fare le pulci al rampollo Agnelli e a Stellantis. Il ruolo dei giornali di famiglia. Ad alzare il tiro è rimasto Salvini, ma non è credibile

Era quello che si aspettavano: un appeasement che vede nel Governo il principale interlocutore del gruppo, almeno in Italia. Che sia una tregua o una vera pacificazione è presto per dirlo, ma certo l’audizione di ieri del presidente di Stellantis John Elkann ha segnato una svolta nei rapporti con l’esecutivo di Giorgia Meloni. Rapporti storicamente difficili per via di contrastanti visioni di politica, industriale e non solo, resi ancor più spinosi dal ruolo di editore del rampollo Agnelli che con le due torpediniere della flotta di famiglia non ha risparmiato siluri all’inquilina di Palazzo Chigi. Raccontano, infatti, che a far precipitare le relazioni – con scambi di sms al vetriolo – sia stata l’attenzione dedicata dai suoi gornali alle vicende del padre della premier per una vecchia vicenda legata al traffico di stupefacenti. Non è un caso che Meloni non abbia mai ricevuto i vertici del gruppo, rompendo un’antica consuetudine. Acqua passata? Chissà, forse la recente conversione di Jaki sulla via di Mar-a-Lago e il sostegno finanziario alle celebrazioni per l’elezione di Donald Trump potrebbero aver contribuito ad accorciare le distanze e a far cadere qualche pregiudizio. Inoltre i cambi di direzione a Repubblica e Stampa sono stati un segnale inequivocabile di distensione.

A rendere conto del mutato clima è Adolfo Urso, che pure ha rivelato di aver incontrato “almeno sei volte” Elkann nelle more di quel tavolo sull’automotive che faticosamente ha dato vita a Palazzo Piacentini. Fratelli d’Italia ieri nella Sala del Mappamondo non solo non ha affondato il coltello, trattando con i guanti di velluto l’atteso ospite, ma ha pure evitato di ripetere la solita litania sulle ingenti risorse pubbliche che per oltre mezzo secolo sono state impiegate da Fiat-Fca-Stellantis, lasciando la parte dello sgiafelaleon (lo schiaffeggiatore di leoni) – come in piemontese chiamavano Cesare Romiti – alla sola Lega.

“Credo che l’audizione abbia rappresentato un punto di svolta netto rispetto a quanto, invece, aveva espresso l’allora amministratore delegato” Carlos Tavares, ormai relegato a pecora nera. “Un punto di svolta netto di un’azienda che finalmente torna a porre gli stabilimenti italiani centrali nel loro piano di sviluppo internazionale”, dice all’indomani Urso. E pazienza se, in verità, dal confronto di ieri non siano emerse cose nuove né particolari garanzie. Il ministro ricorda “un progetto di investimento che è stato concordato in dicembre nel tavolo Stellantis e che si sta già realizzando negli stabilimenti italiani, in cui quest’anno l’azienda investirà oltre 2 miliardi di euro garantendo nel contempo oltre 6 miliardi di euro di contratti alla filiera dell’automotive, con l’impegno a mantenere in attività tutti gli stabilimenti e gli attuali livelli occupazionali, mentre ovunque in Europa accade esattamente il contrario con la chiusura di interi stabilimenti e il licenziamento di decine di migliaia di occupati in Germania come in altri Paesi europei”.