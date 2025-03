Il Tar del Piemonte respinge ricorso biodigestore Villareggia

Non sono stati accolti dal Tar del Piemonte i ricorsi presentati dal Comune di Villareggia e dal Comitato "Villareggia: Vita, Ambiente, Sviluppo Sostenibile" che chiedevano l'annullamento della decisione di Città metropolitana di Torino di autorizzare il progetto di un grande impianto biodigestore per la produzione di biometano dalla fermentazione di deiezioni animali e scarti agricoli e agroindustriali nel comune di Villareggia. Lo riferisce in una nota il comitato stesso. Resta pertanto in vigore l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. "Riteniamo - informa il comitato - che la realizzazione dell'impianto nella attuale localizzazione comprometterà lo sviluppo dell'area e la qualità della vita delle persone residenti nelle aree circostanti e in generale nel comune di Villareggia e nei comuni limitrofi e per questo proseguiremo nel contrasto a questo progetto".