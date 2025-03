BESTIARIO POLITICO

Renzi fa le pulci alla Meloni

(e al dromedario di Delmastro)

L'ex premier torna a Biella dove un anno fa il sottosegretario di FdI lo accolse con un quadrupede. Presenterà il suo ultimo libro anche a Torino. Con più lettori che elettori il leader di Italia Viva veste i panni del Savonarola della statista della Garbatella

Giusto un anno dopo, Matteo Renzi torna nella terra dei dromedari. Non in Arabia, ma in Piemonte, precisamente a Biella, laddove la sua precedente venuta era stata accolta dal gibboso quadrupede scovato in un allevamento e portato in città dall’ineffabile Andrea Delmastro quale sfottò vivente dei lucrosi affari dell’ex premier negli Emirati.

Non è dato sapere se il luciferino sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia ripeterà la zoologica performance nel suo feudo, “violato” per la seconda volta dal leader di Italia Viva, sempre per presentare un libro. Allora fu per Palla al Centro, domani alle 17e 30 alla libreria Giovannacci sarà per L’influencer, replicando in serata all’NH hotel di Torino di piazza Carlina.

L’ex rottamatore con più lettori che elettori ormai considera il Piemonte e lo stesso Biellese come tappa fissa ad ogni sortita editoriale. Pagine per pungolare e attaccare sempre più violentemente Giorgia Meloni che ne ha ben donde per ritenere il suo indiretto predecessore a Palazzo Chigi non solo il più fastidioso, ma anche il più temibile nella vasta platea delle minoranze. E non certo per il peso elettorale di Italia Viva. il cui aggettivo non di rado viene messo in dubbio da esiti elettorali e sondaggi. Ma tant’è, l’opposizione secondo Matteo è una zanzara che ronza attorno alla premier con un pungiglione da calabrone.

Un anno fa, servito sul piatto d’argento, il caso della pallottola spuntata dal parlamentare (con la) pistola Emanuele Pozzolo nella celebre notte di Capodanno a Rosazza presente lo stesso Delmastro, era stato colto al volo da Renzi per attaccare Giorgia e i suoi Fratelli. Oggi il tema delle intercettazioni abusive, del riarmo e della stessa gestione dell’intelligence sono i cavalli di battaglia del senatore di Rignano che nel libro non tralascia di ricordare la telefonata con cui il sottosegretario Alfredo Mantovano gli comunicava la decisione di togliergli la scorta dell’Aisi (i Servizi interni), intesa come malcelata ripicca.

Fatiche letterarie e politiche, con le seconde sempre più di Sisifo, per l’ex segretario di un Pd verso il quale è andato tornando, ingoiando pure più di un rospo contiano, ma senza che da queste correzioni di rotta s’intravveda l’approdo a numeri più sostanziosi. La stessa decisione, dopo lunghe attese, di come presentarsi agli elettori piemontesi se ha portato all’elezione di Vittoria Nallo, ha comunque terremotato più di una provincia nel dibattito sull’adesione o meno allo schieramento che avrebbe portato alla rielezione di Alberto Cirio a governatore. Pasionaria del no al centrodestra fu la deputata torinese eletta in Emilia-Romagna Silvia Fregolent, la soi disant “renzianissima” che insieme a Enrico Borghi, transitato dal Pd meno di un anno dopo le elezioni politiche verso i lidi renziani, porta il Piemonte a contare due parlamentari nel partito di Renzi. Un motivo in più per mettere la regione nelle prime tappe di presentazione dell’ultimo libro che dal titolo parrebbe essere l’esegesi di Chiara Ferragni e invece è il ritratto, col carboncino che stride sul foglio, di Giorgia.

Insomma, le premesse per escludere la noia dai due incontri piemontesi di domani ci sono tutti. E pure l’attesa per vedere se insieme a Renzi, in quel di Biella, tornerà anche il dromedario di Delmastro. Lo scorso anno lo ripararono dalla pioggia battente sotto un tendone. Domani è previsto maltempo e anche il pur rassegnato quadrupede abituato a tutt’altri climi, pare abbia fatto sapere che una volta basta e avanza.