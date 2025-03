Paglieri, nuova area produttiva in stabilimento Alessandria

Il gruppo Paglieri, leader per i prodotti per il corpo, il bucato e la casa, inaugurerà il prossimo 17 aprile, in occasione del "Mese del Made in Italy" promosso dal Mimit, una nuova area produttiva all'interno del proprio stabilimento di Alessandria. Lo annuncia il gruppo stesso con sede ad Alessandria, spiegando che sarà "un investimento significativo, che dimostra l'impegno dell'azienda nella realizzazione di un modello di industria sostenibile e innovativa, in linea con la strategia basata sulla Future Vision. "Il Made in Italy - affermano Debora Paglieri e Fabio Rossello, ceo del gruppo Paglieri - è espressione di un sistema che sa coniugare innovazione e tradizione, qualità e sostenibilità. Le imprese radicate nei territori sono quelle in grado di produrre un valore unico, che va ben oltre il prodotto. È proprio questo modello, capace di garantire una qualità elevata e una crescita sostenibile, che rende il Made in Italy un faro di competitività a livello internazionale. Con questo spirito e visione abbiamo scelto di aderire all'iniziativa del Mimit".