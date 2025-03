ECONOMIA DOMESTICA

La rete fa acqua e la bolletta sale, tariffe su del 23% in cinque anni

Gli acquedotti italiani sono un colabrodo e dopo decenni di mancati investimenti ora tocca rincorrere. Il livello di dispersione supera il 40%, al Sud si arriva oltre il 60 e a pagare sono le famiglie. In Piemonte aumenti in doppia cifra a Novara e Vco

Non per niente la chiamano oro blu: l’acqua è un bene sempre più prezioso e lo dimostrano le tariffe, aumentate del 23,2% negli ultimi cinque anni. I gestori del servizio idrico sono chiamati a maggiori investimenti sulla rete per ridurre una dispersione che, visti anche i rischi di siccità provocati dal cambiamenti climatici, non ci possiamo più permettere. E così le bollette si alzano.

Basti pensare che ogni dieci litri d’acqua che transitano nei nostri acquedotti più di quattro vengono dispersi. La situazione è in miglioramento, ma molto resta ancora da fare. In Basilicata addirittura va disperso il 65,5% dell’acqua, in Abruzzo il 62,5%. Spicca invece la Valle d’Aosta che si ferma sotto il 30%, pur peggiorando il dato del 2020. Fra i capoluoghi di provincia molto negativo il dato di Potenza, dove la dispersione idrica va oltre il 70%, distantissima dagli standard imposti dall'Arera. In Piemonte la dispersione idrica più alta si registra a Verbania (43%), mentre il valore più basso è ad Asti (19,2%). La media regionale è del 29,1 per cento, ben al di sotto di quella nazionale. Sono i dati Istat riferiti al 2022 e fotografano una situazione particolarmente complessa soprattutto nel Sud Italia. Servono interventi tempestivi e duraturi.

Ed è forse per questo che in alcune province il costo della bolletta aumenta decisamente. A Novara e nel Vco, dove la rete continua a scontare gravi mancanze, l’aumento delle tariffe, tra il 2023 e il 2024, è stato del 12,9 percento attestandosi a 405 euro, comunque al di sotto della media piemontese (449 euro). La tariffa più alta è a Biella (532 euro, stabile rispetto al 2023), seguita da Torino dove si pagano 484 euro e l’incremento è del 9,2%.

Quella italiana è una situazione a macchia di leopardo, anche all’interno della stessa regione ci sono province virtuose e altre molto meno. Basti pensare alla Liguria che vede a Savona una dispersione del 16,7 percento e a Imperia, dove il servizio idrico è stato recentemente affidato ad Acea, attraverso una gara pubblica, addirittura del 54,7%. In Lombardia, invece, si passa dal 9 percento di Como e Pavia al 45% di Lecco e Sondrio.

A livello nazionale la spesa media è di 500 euro a famiglia, la regione in cui si spende meno è il Molise (234 euro, dato invariato rispetto all’anno precedente). Al contrario, la regione con la spesa più elevata risulta essere la Toscana (748 euro) dove rispetto all'anno precedente si registra un aumento medio del 2,3%. L’incremento più consistente rispetto al 2023 interessa l'Emilia Romagna (+8,8%) e l'Abruzzo (+8,5%). La fotografia emerge dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Il Rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 182 metri cubi. Frosinone resta in testa alla classifica delle province più care con una spesa media annuale di 917 euro (+5,7%) mentre Milano conquista anche nel 2024 la palma di capoluogo più economico con 185€. Fra i capoluoghi di provincia, aumenti a due cifre percentuali per Salerno (+16,1%). In controtendenza Latina, dove si registra un decremento record del 37%.