GRANA PADANA

Autonomia, Lega sempre più sola. Ministri latitanti con Calderoli

Pronta la bozza del disegno di legge delega per il Governo. Nove mesi per definire i Lea e superare le obiezioni della Consulta. Ma gli ostacoli maggiori arrivano dagli alleati. Orecchie da mercante da parte di quasi tutti i colleghi alle richieste del lumbard

“M’hanno rimasto solo”. L’audace colpo dei soliti ignoti (mica poi tanto) sull’autonomia regionale ha il suo Peppe er Pantera. Roberto Calderoli all’ultimo consiglio federale della Lega lo ha detto chiaro e tondo: i ministeri che hanno risposto alle sue richieste per definire i Lep non sarebbero più di una paio. Altro che “quattro cornuti”, a lasciare solo il ministro nell’improba missione di tenere in vita la sua creatura mettendosi di traverso in quello che nel partito di Matteo Salvini si definisce un ostruzionismo bell’e buono, è la gran parte dei colleghi. Tutti, eccetto lo stesso Salvini per le Infrastrutture e Giancarlo Giorgetti per il Mef, per il resto orecchie da mercante anche dal dicastero che la Lega guida per mano di Giuseppe Valditara, lontano in questo caso dall’entrare nel merito, pur avendolo associato all’Istruzione. Figurarsi dove comandano uomini e donne di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ricevuto tutto il sostegno possibile dal vertice del partito, Calderoli non se l’è tenuta nel gozzo nel Consiglio dei ministri dove lo scazzo con i colleghi alleati c’è stato eccome. Perché, come spiega un parlamentare di rango, “noi spingiamo, ma se gli altri frenano e mettono ostacoli” il Carroccio autonomista già ammaccato dalla sentenza della Corte Costituzionale si può ben immaginare come potrà andare a finire. E dire che s’è appena ricominciato. Per superare rilievi e obiezioni della Consulta, Calderoli ha predisposto il nuovo disegno di legge delega in una bozza che conta ben 41 articoli. Un testo dove vengono fissati i principi della riforma e si elenca la sequela di materie per cui è necessario stabilire i Livelli essenziali di prestazioni, originario scoglio tecnico di una riforma che rischia ancor più dalle secche della politica. Nove mesi di tempo, quelli che il Ddl delega prevede per il Governo al fine di individuare i Lep in 36 settori raggruppati nel nuovo testo in 12 materie. E tutto ciò, come previsto ma non per questo di facile attuazione, “senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, né incremento della pressione fiscale rispetto a quella risultante dalla legislazione vigente”.

Dall’energia al lavoro, dall’istruzione al governo del territorio, dai trasporti alla ricerca, le materie su cui stabilire i complicati e parametri per evitare differenze tra un territorio e l’altro, soprattutto tra Nord e Sud, sono molte e complesse. Parametri, i Lep, i cui criteri in base al nuovo testo dovranno essere votati, uno ad uno, dal Parlamento per superare quel “limitato ruolo costituzionale” che la Consulta aveva rilevato nella versione originaria della riforma. Un lavoro complesso per il quale già e soprattutto in questa fase Calderoli ha chiesto il supporto, ognuno per la parte di competenza, ai vari colleghi ministri, ricevendo risposta solo da un paio che, peraltro visto di chi si tratta, non avrebbero potuto fare altrimenti.

Tempi che si allungano, sempreché venga rispettato il termine dei nove mesi, ma soprattutto venti che spirano nel verso contrario alle vele che la Lega, soprattutto al Nord, vorrebbe gonfiare per approdare finalmente all’agognata e promessa autonomia regionale rafforzata. Da Nord Est, come da sempre, arriva la spinta più forte e convinta, con il governatore del Veneto Luca Zaia che al tema ha appena dedicato un libro dal titolo eloquente: Autonomia, la rivoluzione necessaria. Una sorta di manifesto politico, quello del Doge, che difficilmente potrà essere lettura rilassante per chi pur stando nella stessa alleanza ormai palesa sempre più la freddezza, se non il gelo con cui tenerla nel freezer, verso la riforma-bandiera della Lega.

Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d’Italia, finito nell’angolo buio il premierato, non hanno alcun interesse a favorire Salvini nel portare a casa quanto promesso agli elettori e, soprattutto, reclamato dai suoi governatori. Non meno pesanti i bastoni che Antonio Tajani e i suoi sono pronti a mettere, e già lo fanno, tra le ruote del Carroccio autonomista, incarnando paure e proteste di quel Sud dove Forza Italia ha il suo maggior serbatoio di voti. Ma è una partita che si giocherà anche su diversi terreni e con differenti schemi. Dove, dunque, entrerà la questione del candidato alla successione di Attilio Fontana alla presidenza della Lombardia, poltrona rivendicata e quasi già opzionata dalla Meloni, così come la vicenda del quarto mandato per Zaia e l’ipotesi di lasciare alla Lega il Veneto, se il Doge non farà troppe bizze.

Ma si gioca, la partita della vittoria o della sconfitta per la Lega, anche in Piemonte dove Alberto Cirio, appena rieletto governatore s’affrettò a spedire a Calderoli la richiesta di procedere, ma ora si trova quale vicesegretario di Tajani ad esercitare l’imperitura arte di un colpo al cerchio e uno alla botte, col rischio di lasciarci un dito sotto il martello. Il Piemonte esprime ben due ministri forzisti, Paolo Zangrillo alla Pubblica Amministrazione e Gilberto Pichetto all’Ambiente, oltre ai due meloniani Guido Crosetto e Daniela Santanchè, oltre al già citato Valditara anche se lombardo e piemontese solo "d'adozione accademica". Altro che i quattro cornuti di Vittorio Gassman, ad aver “rimasto solo” Calderoli.