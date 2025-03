A Biella scoperta la banda dei profumi

Tramite borse schermate erano riusciti a portare via da un negozio di cosmetici e profumi in un centro commerciale di Biella prodotti per un valore di 7.000 euro. Il colpo era stato messo a segno da quattro persone, tra cui una donna. Le indagini dei carabinieri, tramite le analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno portato a identificare il gruppo criminale. Nei loro confronti è stata inviata una comunicazione di reato alla Procura di Biella per il reato di furto aggravato in concorso.