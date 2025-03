Torna il Salone dell'Orientamento del Politecnico

A fine marzo ritorna l'appuntamento con il Salone dell'Orientamento del Politecnico di Torino per incontrare futuri studenti e studentesse. Anche quest'anno l'università ha organizzato incontri tematici e lezioni aperte per presentare i suoi corsi di laurea triennali e magistrali. Le prime date saranno il 28 e 29 marzo per la presentazione dei 25 corsi di laurea triennali, presso il complesso delle Aule R in via Borsellino 53, a Torino. Il 31 marzo e il primo aprile invece sarà il momento dei 27 corsi di lauree magistrali. Per presentarli sono previsti degli eventi in tre sedi diverse dell'ateneo a Torino: Aule R di Via Borsellino, sede di Mirafiori, Castello del Valentino. Il Salone dell'Orientamento prosegue con il Salone Off che mette a disposizione delle future matricole un ricco palinsesto di webinar, appuntamenti live ed eventi organizzati dai corsi di laurea e laurea magistrale del Politecnico, con la presenza di docenti, studentesse e studenti.