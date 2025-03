Mollicone (FdI), Centro restauro Venaria Reale polo all'avanguardia

"Il Centro conservazione restauro Venaria Reale rappresenta uno dei poli di alta formazione e ricerca nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale più importanti della Nazione e un punto di riferimento sullo scenario internazionale. A novembre ho avuto l’onore di visitare in prima persona questa importante eccellenza proprio per manifestare la vicinanza e il sostegno del Parlamento italiano a modelli positivi come questo. Come testimoniano le grandi operazioni effettuate, dalla Cappella rupestre di Ellesiya - il più antico tempio rupestre della Nubia, oggi in mostra al Museo egizio di Torino - alle serigrafie di Marilyn Monroe di Andy Warhol, passando per le mummie egizie, carrozze regali e ascensori antichi, questo centro rappresenta un avamposto culturale all’avanguardia che ha saputo accogliere esperti di conservazione di tutte le epoche e di tutte le forme d’arte". Così è intervenuto il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, in occasione del ventesimo anniversario del Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale, al panel "Il valore della conservazione: un osservatorio lungo vent'anni" nell'ambito della rassegna "Conservazione, ricerca, innovazione".