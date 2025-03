GIUSTIZIA

Tragedia del Mottarone, 5 indagati

A quattro anni dal disastro, in cui morirono 14 persone, e dopo gli scontri tra gup e procura si è chiusa l'indagine con la richiesta di rinvio a giudizio per attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio colposo e falso. Escluse le scocietà

A quasi 4 anni dalla tragedia del Mottarone, in cui morirono 14 persone, e a poco più di 5 mesi da quando il gup Rosa Maria Fornelli ha restituito il fascicolo alla procuratrice Olimpia Bossi e alla pm Laura Carrera, la procura di Verbania ha nuovamente chiuso l’inchiesta e notificato il secondo avviso di conclusione indagini a cinque indagati. Chiesta l’archiviazione per Anton Seeber, presidente di Leitner, per cui la procura di Verbania già all’udienza preliminare dello scorso anno aveva chiesto il proscioglimento per mancanza di elementi. Stralciate le posizioni delle società Ferrovie del Mottarone e Leitner. Dall’impianto accusatorio sono stati infatti eliminati i riferimenti alla normativa sulla sicurezza del lavoro. Proprio su questo punto si incentrato lo “scontro” in udienza preliminare tra la gup Fornelli e la procura.

Destinatari dell’avviso di conclusione indagini sono il titolare di Ferrovie del Mottarone Luigi Nerini, il direttore d’esercizio Enrico Perocchio, il caposervizio Gabriele Tadini, che fin dalle prime ore ha ammesso l’apposizione dei forchettoni che impedirono il funzionamento dei freni di emergenza, Martin Leitner, consigliere delegato di Leitner, e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, attentato alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo, omicidio colposo, lesioni colpose e, solo nei confronti di Tadini e Perocchio, anche falso. Esclusa l’ipotesi di reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, formulata nella prima conclusione indagini del 2023.

Gabriele Tadini, capo servizio della funivia del Mottarone, inserì “materialmente i forchettoni” mentre Luigi Nerini ed Enrico Perocchio avallarono questa condotta, “in violazione dei poteri-doveri di vigilanza e controllo a tutela della sicurezza del pubblico trasporto per aria”. Lo scrive, nell’avviso di chiusura indagini, il pubblico ministero Carrera, sostituto procuratore di Verbania, che ipotizza nei confronti dei tre il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato poiché dal fatto ne è derivato un disastro.

L’incidente avvenne il 23 maggio del 2021 e provocò la morte di 14 passeggeri e il ferimento dell’unico sopravvissuto, un bambino di sei anni. La cabina numero 3, giunta nei pressi della stazione di arrivo in cima al Mottarone, in seguito alla rottura della fune traente retrocedette verso valle e, dopo 400 metri percorsi in discesa, si sganciò dalla fune portante una volta raggiunto il pilone numero 3 della tratta Alpino-Mottarone, precipitando al suolo da un'altezza di circa 17 metri, schiantandosi a terra e proseguendo la corsa fino ad arrestarsi contro un albero.