ECONOMIA DOMESTICA

Gavio sfreccia in autostrada, vola l'utile di Astm (+144%)

La concessionaria del gruppo ha chiuso il 2024 con ricavi per 4,5 miliardi di euro e un ebitda salito dell'8,7% a 2,1 miliardi. Al fatturato ha contribuito con 2,1 miliardi la società di costruzioni Itinera. Gli investimenti in Italia e Brasile

Astm, la concessionaria autostradale del gruppo Gavio, ha chiuso il 2024 con ricavi per 4,5 miliardi di euro, in crescita del 13,5% sull’esercizio precedente, un margine operativo lordo (ebitda) salito dell’8,7% a 2,1 miliardi e un utile netto più che raddoppiato a 460,6 milioni (+144,5%), grazie a una componente positiva straordinaria di 174 milioni legata al consolidamento integrale di Tangenziale Esterna di Milano. In deciso aumento l’indebitamento finanziario netto, che sale da 6,49 a 8,24 miliardi di euro, per effetto del consolidamento del debito di Tangenziale Esterna. Tale voce, spiega Astm, riflette, inoltre, i significativi investimenti sul corpo autostradale effettuati in Italia (781,8 milioni) e in Brasile (588,9 milioni), parzialmente controbilanciati dal positivo risultato della gestione. Il cda ha proposto all'assemblea il pagamento di un dividendo complessivo di 75,4 milioni.

Ai ricavi ha contribuito con 2,1 miliardi di euro Itinera, la società di ingegneria e costruzioni di Astm, il cui portafoglio lavori sale a 6,4 miliardi e che si posiziona come secondo operatore italiano nelle costruzioni. Il settore autostradale in Italia, che ha visto il traffico aumentare del 2,7%, ha chiuso con ricavi per 1,57 miliardi mentre quello in Brasile, il cui traffico è aumentato del 15,4%, è cresciuto a 1,12 miliardi.

“Abbiamo registrato un significativo incremento di tutti gli indicatori economico-finanziari, a conferma della capacità del Gruppo di operare nei mercati di riferimento, integrando con successo tutte le nostre competenze di costruzione, gestione e tecnologia”, ha dichiarato l’ad Umberto Tosoni. “Siamo un player che opera a livello internazionale, con una forte presenza in Italia dove vogliamo rafforzare il nostro ruolo anche attraverso la partecipazione a gare e progetti di ammodernamento del sistema infrastrutturale del Paese. Infatti, nel corso di quest’anno, abbiamo investito circa 800 milioni di euro per rinnovare la nostra rete autostradale in Italia, continuando un programma di investimenti avviato già da diverso tempo. Inoltre, abbiamo acquisito il controllo della Tangenziale Esterna di Milano, un asset strategico della mobilità del nord ovest, e avviato l’operatività di Concessioni del Tirreno, la nuova società del Gruppo che si è aggiudicata la gara per la gestione delle tratte A10 Savona-Ventimiglia e A12 Sestri Levante-Livorno”.