Berruto (Pd), aberrazione odg Lega in Piemonte su diritto studio

"L'articolo 34 della nostra Costituzione prevede che 'i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio'. Ma per la Lega non è così. A quanto si apprende, è recente l'approvazione dal Consiglio regionale del Piemonte di un ordine del giorno, presentato da Fabrizio Ricca, che chiede una ridefinizione nella gestione delle borse di studio universitarie, basate sulla premialità per chi 'studia nel territorio di residenza, al fine di incentivare la formazione locale". Così si legge nell'interrogazione a prima firma del deputato Pd, Mauro Berruto, alla ministra Anna Maria Bernini al fine di garantire il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale con i medesimi criteri di erogazione. "Come fatto notare dal Pd della giunta piemontese - continua l'esponente dem - dal vicerettore dell'Università di Torino, Giuseppe Martino Di Giuda, e da diversi professori universitari il 'localismo è la negazione del merito e delle condizioni per far emergere l'eccellenza. Lo studio, il diritto allo studio necessita di territori sconfinati'". "In altre parole il localismo inteso come premio allo studio è un'aberrazione dello studio stesso, soprattutto in una regione dove, su un totale di circa 130 mila universitari, il 34% arriva o da altre zone d'Italia oppure dall'estero. Il cosiddetto 'diverso', straniero o anche del Sud Italia, non è un potenziale pericolo e non sottrae nulla ai 'locali' piemontesi", conclude Berruto. L'interrogazione è stata firmata anche dai deputati Pd, Federico Fornaro e Chiara Gribaudo.