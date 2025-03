Inaugurato primo lotto veneto della Ciclovia Venezia-Torino

E' stato inaugurato oggi a Rosolina (Rovigo) dalla vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti del Veneto, Elisa De Berti, il primo lotto funzionale della ciclovia di interesse nazionale "VenTo" Venezia-Torino nei Comuni rodigini di Loreo, Rosolina e quello di Chioggia (Venezia). "Una delle dieci ciclovie strategiche - ha sottolineato De Berti - che collegherà Venezia a Torino con un'estensione di circa 703 chilometri, 102 dei quali sulla nostra Regione. Con la conclusione dei lavori del primo lotto, un tracciato di 14,4 chilometri, aggiungiamo un ulteriore importante tassello nella realizzazione di una rete ciclabile che valorizzerà ancora di più le bellezze del Parco del Delta del Po, un territorio dal valore naturalistico unico". I lavori sono stati svolti da Veneto Strade per un valore di 2,2 milioni di euro. "Per quanto riguarda gli altri tre lotti in cui è stato suddiviso il progetto della Ven-To - ha precisato De Berti - due sono in corso di realizzazione, il secondo lotto, nei Comuni di Porto Viro, Chioggia, isola di Pellestrina e Lido di Venezia, e il terzo ad Adria, mentre il quarto, tra Adria e Polesella, è in fase progettuale. Entro il 2026 buona parte del tracciato veneto dovrebbe essere completato, così da consegnare agli amanti delle due ruote un'infrastruttura leggera, sicura e interconnessa, funzionale non solo dal punto di vista turistico, ma anche per gli spostamenti quotidiani casa lavoro", ha concluso.