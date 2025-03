WELFARE

Mancano soldi per gli anziani in Rsa.

Mai arrivati quelli promessi da Cirio

Il Governo nega il pagamento totale delle rette per i malati gravi nelle strutture. Il sottosegretario Gemmato: "Il fondo nazionale ha risorse limitate". Gestori piemontesi in rivolta contro la Regione: "Ha assicurato di aumentare le tariffe, ma non lo ha fatto"

Sanità povera, poveri anziani. I nodi delle risorse sempre meno sufficienti stanno rapidamente venendo al pettine e scoprono speranze deluse e promesse non mantenute in un quadro ancor più pesante proprio perché riguarda la terza età e in particolare gli ospiti delle Rsa e le loro famiglie.

Davanti alla commissione Affari Sociali della Camera il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), ha detto chiaramente che il fondo sanitario non può finanziare prestazioni che non siano comprese nei Lea. Poco importa se i livelli essenziali di assistenza siano stati aggiornati l’ultima volta nel 2017 e le situazioni in poco meno di un decennio siano mutate notevolmente. Ma tant’è, anche davanti a patologie gravi che secondo gli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza dovrebbero far ricadere totalmente sul servizio sanitario le spese non solo delle cure, ma anche della retta alberghiera degli ospiti delle strutture, il Governo rimanda a quei Lea, in molti casi ormai superati.

La ragione è al contempo semplice e allarmante: “Il fondo sanitario nazionale è connotato da risorse limitate” ha spiegato Gemmato chiamato a riferire in Parlamento dopo alcune vicende, tra cui quella di un ospite di una struttura, gravemente malato di Alzheimer per cui i giudici hanno stabilito che tutte le spese debbano ricadere sul servizio sanitario. E casi come questo se ne contano a migliaia, anche se quasi sempre sono le famiglie a dover pagare la retta per la parte non sanitaria. Le parole del sottosegretario, al netto delle promesse, non sembrano lasciare molte speranze.

E a sperare, anzi coltivando la certezza, di veder mantenuta la parola data dalla Regione Piemonte sull’incremento delle tariffe erano stati i gestori delle Rsa, che invece adesso chiedono l’intervento del prefetto e annunciano una protesta. Quella dell’aggiornamento delle tariffe, ovvero la quota versata dalla Regione per la parte sanitaria delle rette, è questione annosa e complessa. I gestori delle Rsa con le loro varie sigle di rappresentanza avevano ingaggiato un lungo confronto già appena dopo la pandemia che aveva segnato profondamente il settore con spese aumentate e ulteriore difficoltà a trovare personale.

Finalmente nel maggio dello scorso anno, il governatore Alberto Cirio aveva siglato un “patto per un welfare innovativo e sostenibile”, mettendo nero su bianco in una delibera le tappe e i passaggi per andare incontro alle necessità manifestate dagli operatori del settore. A dicembre, uno dei tanti tavoli aveva visto l’accordo su un aggiornamento delle tariffe che per l’anno in corso si sarebbe dovuto aggirare attorno al 6%, che tradotto in soldi farebbe circa una ventina di milioni.

Leggi qui la lettera dei gestori Rsa al Prefetto

Nel frattempo, proprietari e gestori, forti della promessa della Regione, hanno rinnovato i contratti di lavoro con i dipendenti, certi dell’arrivo di quegli aumenti promessi. Che fino a oggi non si sono visti. In una lunga lettera le 16 associazioni di categoria si rivolgono a Cirio e all’assessore alla Sanità Federico Riboldi (FdI) chiedendo di rispettare quanto pattuito, ricordando che questa situazione ha già portato alla chiusura di oltre dieci strutture per oltre 700 posti letto. Quei venti milioni in più le Rsa li rivendicano, ricordando la promessa fatta dalla Regione. Forse senza sapere che sarebbe stato difficile, o forse impossibile, trovare quella cifra nei tempi dovuti.