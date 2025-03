LOTTA SENZA QUARTIERE

Traballa il feudo della Lega a Torino, Crescimanno bruciato, ha preso la Correnti

Avvicendamento in vista al vertice della Circoscrizione 5, nella periferia Nord della città. Il presidente non ha più la maggioranza e al Carroccio spetta l'onere di indicare il suo successore

All’ultima cena della Circoscrizione 5, si cerca ancora il tredicesimo da far sedere al tavolo. Il presidente Enrico Crescimanno è ormai da settimane senza una maggioranza e uno dei due distretti di Torino espugnato dal centrodestra alle amministrative del 2021 rischia di rimanere acefalo. Un’area che comprende i quartieri operai di Borgo Vittoria, Vallette, Aurora e Lucento; oltre 120mila abitanti, altissimo tasso di immigrati, un tempo roccaforte del Pci oggi passata nelle mani di Lega e Fratelli d’Italia che accumulano consenso con parole d’ordine quali “sicurezza” e “legalità”.

Durante l’ultima riunione di mercoledì scorso alla maggioranza non è rimasto altro da fare che constatare il suo cambio di status in minoranza: solo 12 consiglieri presenti su 25. Per evitare di andare sotto il presidente non convoca un Consiglio dal 13 febbraio, il prossimo è in calendario il 2 aprile, ma prima di quella data lui potrebbe già avere levato le tende. Le telefonate di questi giorni, fatte dallo stesso Crescimanno, non hanno sortito l’effetto desiderato, ma solo qualche sfottò sui social e appurata l’assenza di una maggioranza disposta a sostenerlo per i prossimi due anni, il presidente potrebbe spintaneamente ritrovarsi alla porta.

I partiti hanno già iniziato a confrontarsi e da parte dei vertici cittadini c’è già un accordo di massima secondo cui la presidenza rimarrà alla Lega. Sarà il Carroccio, dunque, a dover indicare il successore dell’attuale presidente e i nomi sul tavolo sono due: quello di Giorgio Tassone e quello di Alfredo Correnti. Il primo è certamente strutturato ma sconta il rapporto di parentela con il fratello Fabio Tassone, vicepresidente di Atc e segretario cittadino della Lega. Sarebbe lui a dover incoronare suo fratello in un’operazione esteticamente non bellissima, per questo l’orientamento del partito sarebbe su Correnti. Confermato, quasi certamente, nel ruolo di vice Antonio Cuzzilla, in quota Forza Italia. Prima però Crescimanno dovrà prendere atto di non avere più i numeri per andare avanti e decidersi a un passo indietro. Spontaneamente o spintaneamente.