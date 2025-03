CAMPO LARGO

A Mirafiori l'opa di Conte sulla sinistra

L'avvocato del popolo lancia la sfida alla Meloni (ma soprattutto al Pd) dai cancelli della fabbrica di Torino: insieme al leader di Si Fratoianni rinnova la battaglia contro Stellantis e vellica l'elettorato operaio sempre più distante dal partito di Schlein

Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni fanno fronte comune davanti ai cancelli di Mirafiori. L’ex premier e il segretario di Sinistra Italiana sembrano aver trovato la formula per una nuova alleanza a sinistra, con il Movimento 5 Stelle pronto a prendere il timone di un campo progressista sempre più frammentato. La manifestazione “Salviamo Mirafiori, salviamo il lavoro”, organizzata dai pentastellati insieme a Sinistra Italiana e altre sigle del gruppo europeo The Left, rappresenta l'ennesima opa di Conte al centrosinistra. Assente o quasi il Pd di Elly Schlein. Ci pensa il consigliere regionale Daniele Valle a correre ai ripari e provare a ritessere la tela di un sempre più sgualcito campo largo: “Dobbiamo costruire una alleanza larga e farlo passa dal lavorare insieme a una opposizione condivisa, non solo nei palazzi, anche fuori. Senza auto, componentistica, macchinari non esiste la manifattura torinese, non c'è lavoro, non esistono le nostre esportazioni. E non è la destra dei dazi la risposta alle esigenze di Torino” dice il consigliere regionale dem, presente nel pubblico ma non sul palco e ringraziato pubblicamente dalla collega a Palazzo Lascaris Sarah Disabato.

Al fianco di Fratoianni, si sono schierati i colleghi di partito Marco Grimaldi (deputato torinese di Avs), Alice Ravinale e Valentina Cera (consigliere regionali del Piemonte). Per il Movimento, invece, erano presenti l’ex sindaca di Torino e vicepresidente M5s Chiara Appendino, l'europarlamentare ed ex presidente Inps Pasquale Tridico, la già gitata Disabato, il giornalista ed europarlamentare Gaetano Pedullà, il consigliere comunale Andrea Russi e l'ex ministra Fabiana Dadone.

Meno di un centinaio le persone raccolte davanti alla porta 2 dello stabilimento torinese in Corso Tazzoli, tra cui il segretario piemontese della Cgil Giorgio Airaudo, già parlamentare di Sinistra italiana. Sul palco improvvisato hanno fatto bella mostra i cartonati dei “nemici del popolo”: la premier Giorgia Meloni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Stellantis John Elkann, l’ex Ceo Carlos Tavarese persino la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un modo scenografico per puntare il dito contro chi, secondo Conte e compagni, sta sacrificando l'industria italiana sull'altare del profitto e del riarmo.

“È un’idea un po’ balzana far credere che si possa convertire questo settore industriale a produrre le armi, è un’altra delle sciocchezze che vien detto", ha detto Conte, liquidando la possibilità di riconvertire l'industria dell'auto. “Può essere che qualche filiera dell'indotto possa produrre qualche bullone, anziché per le auto, per i carri armati, ma è pochissima cosa e non è certo questa una soluzione”.

L’ex premier ha poi puntato il dito contro il piano di riarmo europeo: “C’è un piano con dettaglio specifico delle tipologie di armamenti per il quale dovremmo andare a investire fino a 800 miliardi. Ma poi, follia nella follia, sono così dilettanti che di fatto non hanno capito che questo è il piano che voleva la Germania”. Secondo Conte, l'Italia si ritroverà a “arrancare dietro senza nessuno spazio fiscale”, buttando “qualche decina di miliardi nelle armi, non potendo investire nella sanità, nella scuola, nell'istruzione, nella spesa sociale”.

Fratoianni, dal canto suo, ha sottolineato come la collaborazione con il M5S sia essenziale: “Noi siamo in campo insieme, in Europa e in Italia perché è così che si costruisce una alternativa. A partire dai valori, dalla difesa davanti a chi insulta e offende i valori della resistenza e dell'antifascismo, come ha fatto Giorgia Meloni in Parlamento”, ma anche “costruendo quotidianamente un’alternativa possibile a partire dai temi sociali”.

Non è mancato l'attacco diretto a Bruxelles, con Conte che ha rivelato: “Ho scritto alla Von der Leyen per chiedere almeno cento miliardi per il fondo Sure, un fondo che deve essere attivato in particolare per l’automotive e per garantire tutti i posti di lavoro". Un tentativo di proporsi come interlocutore europeo, mentre accusa il governo italiano di assistere “al tracollo della produzione industriale, ormai siamo a livelli covid, senza alcuna idea, senza alcuna misura”.

L’iniziativa è proseguita nel pomeriggio al Museo dell’Automobile, dove i manifestanti hanno incontrato anche la ministra del lavoro spagnola Yolanda Diaz, leader del partito Sumar, anch’esso parte del gruppo europeo The Left come M5S e Sinistra Italiana. Una giornata che, tra cartonati, sparute presenze e proclami altisonanti, lascia più di un dubbio sulla reale capacità del duo Conte-Fratoianni di riempire il vuoto a sinistra. Perché se è vero che il Pd sembra aver dimenticato la strada per Mirafiori, è altrettanto evidente che per l’avvocato del popolo la conquista dell'elettorato operaio resta ancora un miraggio. E gli Elkann, nel frattempo, continuano indisturbati a smantellare quel che resta della Fiat, incuranti dei cartelli di protesta e delle lettere a Bruxelles.