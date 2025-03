PALAZZI ROMANI

Sala verso l'uscita dal Mef,

Crt perde il suo "tutore"

Secondo fonti accreditate il boiardo brianzolo avrebbe già rassegnato le dimissioni da direttore generale del ministero. Probabile approdo la presidenza di Nexi. Con Giorgetti (e Guzzetti) ha evitato l'arrivo del commissario a Palazzo Perrone. E su Generali tifa Caltagirone

Cambi di stagione a via XX Settembre. Marcello Sala, uno dei due direttori generali del Ministero dell’Economia, quello da cui dipendono le partecipate e i compiti di vigilanza sulle fondazioni, avrebbe rassegnato le dimissioni. Negli ultimi giorni le voci di un imminente uscita del boiardo brianzolo si sono intrecciate con l’ipotesi di una sua “promozione” al vertice di Nexi, il colosso dei pagamenti digitali controllato da Cdp assieme a importanti fondi di private equity, al posto dall’attuale presidente Michaela Castelli. Sarebbero state superate, sempre secondo rumors raccolti in ambienti ministeriali, le questioni relative a una presunta inconferibilità dettata dal cosiddetto pantouflage che impedisce l’assunzione di cariche in società di cui si è stati vigilanti: la presidenza di Nexi non prevedrebbe, infatti, ruoli operativi. In vista del 30 aprile, quando è stata convocata l’assemblea per rinnovare il cda, entro la fine del mese Cassa Depositi e Prestiti e i fondi azionisti dovranno presentare una lista comune di maggioranza. A questo punto sembra assai probabile che il nome di Sala comparirà con quello di Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato uscente in corsa per il secondo mandato.

All’origine della decisione di Sala non vi sarebbero tensioni con il titolare del dicastero, Giancarlo Giorgetti, col quale i rapporti sono storicamente buoni e improntati alla fiducia reciproca. Pur non avendo mai ricoperto incarichi politici, infatti, è sempre stato considerato un uomo di assoluta garanzia per la Lega, fin dai tempi di Umberto Bossi. Non a caso, è lui che ha gestito, come curatore fallimentare nel 2009, la liquidazione di Euronord Holding, la società nata dalle ceneri della banca del Carroccio Credieuronord, fallita per troppe perdite e poi ceduta alla Popolare di Lodi (diventata in seguito Banco Popolare). Da allora il legame con Giorgetti si è talmente saldato che quando il Don Abbondio di via Bellerio è diventato ministro dell’Economia l’ha chiamato prima a dirigere il dipartimento delle partecipazioni pubbliche e poi l’ha spedito nel consiglio di amministrazione di Leonardo, eletto proprio all’interno della lista del Tesoro. Tra i papabili per la successione in pole position c’è Antonino Turicchi, fino a pochi mesi fa presidente di Ita Airways e riconfermato ad di Fintecna. Come scrive Lettera 43, il manager ha buoni rapporti sia con Giorgetti, che si è molto rammaricato per non averlo potuto confermare alla compagnia di bandiera dopo l’ingresso di Lufthansa, che con Giorgia Meloni (un po’ meno col suo inner circle). Turicchi è stato direttore generale del Mef dal 2002 al 2009 e al ministero ha iniziato la sua carriera come funzionario nel 1994 per poi diventare dirigente nel 1999 con un ruolo primario nell’ambito della direzione del debito pubblico.

Tra le varie partite su cui l’uscita di Sala avrà i suoi effetti, non marginale è anche quella che gioca una parte del Piemonte finanziario e politico. È noto come proprio Sala sia stato il principale interlocutore del Mef nelle vicende che hanno interessato la Fondazione Crt e come la neo presidente Anna Maria Poggi debba molto ai suoi buoni uffici il mantenimento dello scranno nonostante la bufera giudiziaria che ha travolto Palazzo Perrone. In piena sintonia con l’antico maestro, Giuseppe Guzzetti, il grande vecchio delle fondazioni, Sala ha scongiurato il commissariamento dell’ente. Inoltre, grazie alla sua una lunga carriera nel sistema bancario – prima di approdare al ministero ha lavorato per nove anni in Intesa Sanpaolo – Sala è un attore nient’affatto marginale negli assetti del potere finanziario. In tal senso avrebbe speso nelle settimane scorse molto del suo ascendente per cercare di orientare Crt nella partita delle Generali, spostandola verso la sponda di Francesco Gaetano Caltagirone (e del governo). Ora che succederà?