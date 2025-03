ECONOMIA DOMESTICA

Manovre sul fronte del (retro)porto. Piemonte alla sfida della logistica

Ai nastri di partenza la Zona semplificata. Già sette i comuni piemontesi inseriti, altri bussano. Sburocratizzazione e agevolazioni fiscali per gli investitori. Il collegamento con il Terzo Valico. Bussalino: "Presto lo sportello telematico unico"

Se non è deregulation, perlomeno prova ad avvicinarvisi. Nella storia della Repubblica che, a dispetto di sporadici e un po’ spettacolari annunci, non è mai uscita dal mare magnum della burocrazia sembra quasi una sfida quella che si gioca sul fronte del porto. Procedure più snelle e tempi ridotti oltre la metà per autorizzazioni e concessioni, accorpamento di tutti i documenti rilasciati dai vari enti in una corsia preferenziale, oltre a una serie di notevoli agevolazioni fiscali. È quanto previsto per chi investirà e opererà all’interno delle zone logistiche semplificate legate agli scali marittimi, ma che si estendono ben oltre l’ambito portuale e i confini della stessa regione che ospita le banchine.

Quella di Genova che comprende anche territori del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, sta accelerando e lo stesso governatore della Liguria, Marco Bucci, così come l’assessore comunale del capoluogo Francesco Maresca, hanno annunciato la partenza il mese prossimo e proprio a metà aprile è prevista la prima riunione della governance, ovvero del Comitato di indirizzo, presieduto dallo stesso Bucci e di cui fanno parte, oltre naturalmente l’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale una nutrita serie di enti locali e organismi centrali. Recentissimo l’annuncio da parte del viceministro alle Infrastrutture con delega ai Porti, Edoardo Rixi della nomina quale rappresentante dello stesso dicastero all’interno del comitato di Maurizio D’Amico, avvocato esperto di legislazione europea e funzionario dell’Autorità del Mar Tirreno Centrosettentrionale.

Un iter durato quasi dieci anni quello per dare corpo a quelle che non sono certamente zone franche nel senso stretto del termine, ma che potenzialmente dovrebbero favorire gli investitori italiani e stranieri. Dalla legge del 2017, ma soprattutto dal regolamento del 2024 si è lavorato per definire gli ambiti territoriali che, per la Zona genovese hanno visto una prima scrematura, senza escludere più che probabili allargamenti futuri. E proprio su questo punto è concentrata l’attenzione del Piemonte, storica banchina asciutta del porto di Genova.

Attualmente le aree comprese nella Zls sono situati in sette comuni, tutti della provincia di Alessandria, ovvero, oltre allo stesso capoluogo, Novi Ligure, Ovada, Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida e Belforte Monferrato. Alcuni di questi sono toccati dal percorso del Terzo Valico dei Giovi il cui commissario Calogero Mauceri nelle scorse ore ha annunciato la ripresa dei lavori su un binario laddove i cantieri erano stati bloccati per problemi negli scavi e per la presenza di gas, quindi da agosto per il secondo binario. E proprio la vicinanza con la ferrovia destinata a collegare il porto di Genova con la Pianura Padana e il Nord Europa è al contempo requisito e vantaggio per la Zls, dove si prevedono investimenti in strutture e attività legate alla logistica.

Dal Piemonte gli altri Comuni che avevano chiesto di farne parte, esclusi nella prima fase, dovrebbero entrare successivamente. Tra le richieste avanzate dalla Regione anche quelle per il Sito di Orbassano e per il Cim di Novara. Analoghe richieste anche dalla provincia di Asti e del resto del Piemonte per un totale di ulteriori 12 enti locali che avevano aderito al bando della Regione nel 2021. “La presa in carico di queste richieste sarà una delle prime incombenze del Comitato di indirizzo”, spiega l’assessore regionale del Piemonte Enrico Bussalino, nominato dal governatore Alberto Cirio suo rappresentante in seno all’organismo. Ma nell’agenda dei primi mesi di attività della Zls sul fronte piemontese c’è anche, come aggiunge ancora Bussalino, “l’apertura dello sportello telematico unico delle attività produttive dedicato esclusivamente a chi investe nell’ambito dell’area definita dalla zona”.

Un tassello importante quello delle Zls nella costruzione della più ampia riforma del sistema portuale italiano di cui il viceministro Rixi si appresta a consegnare la bozza a Palazzo Chigi, mentre sempre entro il mesi prossimo dovrebbe essere nominato il nuovo presidente dell’Authority portuale genovese.