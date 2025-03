Maxi Daspo a tifoso del Bra, 7 anni lontano dagli stadi

Il Questore di Cuneo ha disposto un provvedimento di divieto di accesso agli stadi della durata di sette anni nei confronti di un tifoso 59enne di Bra, con l'aggiunta dell'obbligo di firma per un anno. La misura del Daspo è stata adottata in seguito agli episodi di violenza verificatisi il 9 febbraio, al termine dell'incontro di calcio, valido per il campionato di serie D, tra Bra e Novaromentin, conclusosi 3-2 per la squadra ospite. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, insieme ad altri tifosi, ha cercato di aggredire i sostenitori avversari, causando tensioni e rischi per l'ordine pubblico. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito lo scontro fisico, evitando conseguenze più gravi. Il tifoso risulta già destinatario di due precedenti Daspo e, in base alla normativa, la recidiva ha comportato l'inasprimento della misura. Il divieto si estende a tutti gli stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri ufficiali e amichevoli di calcio, comprese le competizioni internazionali e le partite della Nazionale, anche under 21, sul territorio italiano ed europeo. Per garantire il rispetto del provvedimento, è stato disposto l'obbligo di firma presso il Comando dei carabinieri di Bra: il tifoso dovrà presentarsi quindici minuti prima e dopo ogni gara del Bra giocata in Piemonte e quindici minuti dopo l'inizio delle partite disputate fuori regione.