Fine settimana con pioggia, soprattutto al Centro-Nord

Il primo fine settimana di primavera è caratterizzato dalla pioggia, soprattutto sul Centro-Nord e sono attesi anche venti di scirocco carichi di sabbia: lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Dopo un breve pausa delle piogge prevista per il pomeriggio di sabato, si legge nel comunicato, temporali "intensi" sono attesi in serata, "più probabili tra Liguria e Toscana e verso le Prealpi". Nella stessa giornata, "il vento caldo ed umido di scirocco renderà i cieli giallognoli e lattiginosi con tanta sabbia del deserto, che potrebbe colorare di ocra tutto il paesaggio". Si prevede pioggia anche per domenica, soprattutto al Nord-Est, in Liguria e Toscana. Previste inoltre nevicate sulle Alpi, sopra i 1.500 metri e al Sud ancora vento di scirocco, soprattutto in Puglia. Nel dettaglio Sabato 22: al Nord pioggia; al Centro piogge diffuse, forti in nottata; al Sud nuvoloso, caldo in Sicilia. Domenica 23: al Nord piogge sparse e neve sulle Alpi; al Centro piogge sparse; al Sud variabile con qualche scroscio, caldo in Sicilia. Lunedì 24: al Nord piogge sparse alternate a schiarite; al Centro piogge sparse alternate a schiarite; al Sud piogge sparse alternate a schiarite.