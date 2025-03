Polizia scopre 8 clandestini nascosti in un Tir sulla A26

Otto clandestini, nascosti all'interno di un autoarticolato proveniente dal confine di Stato di Ventimiglia (Imperia), sono stati rintracciati dalla Polizia di Alessandria. Li ha scoperti una pattuglia della sottosezione di Ovada della Polizia Stradale - sotto il coordinamento del Centro Operativo di Genova - controllando il Tir nell'area di servizio Stura Est, sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Aperti i portelloni posteriori del semirimorchio, hanno trovato gli 8 uomini, maggiorenni e in apparente buono stato di salute. Allertato il 118, il personale sanitario è prontamente intervenuto. Dagli accertamenti è emerso che gli 8 - provenienti da Sudan, Tunisia ed Eritrea - volevano entrare in territorio francese, ma hanno sbagliato mezzo sul quale salire. Accompagnati in Questura ad Alessandria per essere identificati, tutti sono stati denunciati per ingresso illegale sul territorio dello Stato. I fatti risalgono al 6 marzo, ma sono stati resi noti oggi in un comunicato stampa.