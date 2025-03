Montaruli (FdI), comunità islamica allontani i violenti

La comunità islamica "promuova una grande iniziativa sul rispetto delle persone e l'allontanamento dei violenti che si fanno scudo improprio della religione". Lo chiede Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera, "all'indomani della notizia di una donna segregata in casa vittima di sevizie e abusi in nome di Allah nel quartiere di Aurora (di Torino, ndr)" e dell'annuncio del progetto di un nuovo di culto, "nello stesso quartiere, già approvato dalle amministrazioni". Per Augusta Montaruli, "quello che è avvenuto non è un caso isolato ma è un caso unico solo perché portato alla luce, temiamo, dall'omertà di chi pratica la sharia e che solo l'innocenza di un bambino di sette anni (che ha telefonato alla polizia per chiedere aiuto, ndr) è riuscito a sconfiggere per ora. Chi potrà avere una moschea ha il dovere di mettere in campo azioni per arginare e denunciare chi riduce in schiavitù una donna, chi spaccia, chi contribuisce a degradare un quartiere con il proprio comportamento. Se si vuole la riqualificazione di Aurora e l'integrazione - conclude la vicecapogruppo di FdI alla Camera - non si può prescindere da una simile azione e chiedo quindi alla Cii (Confederazione islamica italiana, ndr) di attivarsi in tal senso". Sulla questione interviene anche Patrizia Alessi, capogruppo Fdi nella circoscrizione Aurora: La sinistra parla sempre di parità, ma anche nel progetto di questa moschea abbiamo visto che la donna continua essere isolata dagli uomini nella sala preghiera. Serve un passo ulteriore per rimarcare che le donne non vanno discriminate".