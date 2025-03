SACRO & PROFANO

Senza (troppa) resistenza parte la rivoluzione di Repole

Ci sono mugugni, qualche contrarietà di chi verrà declassato ma la riorganizzazione delle parrocchie di Torino procede senza intoppi: nell'hinterland un parroco unico in ogni città. Il ristretto gruppo di comando della Diocesi tutto di matrice "boariniana"

Più passa il tempo e più si viene precisando la composizione del gruppo di comando della Curia di Torino di cui fanno parte il vescovo mancato, monsignor Mauro Rivella, l’ausiliare monsignor Alessandro Giraudo, il papa-re di Grugliasco don Paolo Resegotti e l’assai influente rettore del seminario, don Giorgio Garrone, ascoltatissimo dall’arcivescovo e che rappresenta l’essenza più pura del “boarinismo”. Da tempo la ristretta cerchia sta lavorando alacremente alla “rivoluzione dei parroci” che partirà presto: alcuni sono già stati convocati e sono in corso trattative e conciliaboli.

Il modello pastorale è quello imposto da don Resegotti nel suo regno: in ogni città una sola parrocchia che accorpa le altre con un solo parroco. La parola d’ordine, infatti, è «declinare il modello Grugliasco» del quale si dicono meraviglie. Così avverrà a Settimo Torinese dove l’unico parroco diventerà don Antonio Bortone (legato al vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, primo “boariniano” ad assurgere all’episcopato) e così a Chieri con don Marco Di Matteo, anch’egli sodale doc. A Moncalieri sembra che i due parroci che accorperanno le altre parrocchie non saranno nessuno degli attuali. Insomma, si può applicare a Roberto Repole e ai suoi vicari quello che la sinistra – che è però maestra in queste pratiche – rinfaccia alla Meloni: amichettismo. Qualche malumore tra il clero tuttavia serpeggia, specie fra coloro che si vedranno ridotti al rango di collaboratore, e così anche fra i laici meno sottomessi a quella che continua ad agire come una vera e propria consorteria che sta realizzando l’obiettivo di conquistare le popolose città dell’area metropolitana. Basteranno a convincerli le argomentazioni del missus ridens don Mario Aversano? Peraltro i boanerghes non se ne curano e, sapendo che l’opposizione non è organizzata, hanno buon gioco a ridurre tutto a questioni personali.

***

Le condizioni di salute del Santo Padre stanno migliorando, come dimostrano le dimissioni dal Gemelli, ma dovendo trascorrere almeno due mesi di convalescenza non potrà presiedere i riti della Settimana Santa. Che non abbia però nessuna intenzione di dimettersi si evince dal fatto che ha indetto per l’ottobre 2028 la riunione di una «assemblea ecclesiale» che sarà preceduta da un «cammino» di accompagnamento «per consolidare i risultati raggiunti dal Sinodo sulla sinodalità», svoltosi nell’arco di quattro anni, dal 2021 al 2024. Il termine assemblea ecclesiale è un’innovazione giuridica che non esiste nel vigente codice di diritto canonico e che affonda le sue radici in quella concezione – che una autorevole componente progressista ha messo in discussione – di cui è fautore il cardinale Gianfranco Ghirlanda, secondo cui la giurisdizione ecclesiastica è tutta riassunta dal Papa, il quale la distribuisce a chi vuole, laici compresi, senza tenere conto della struttura gerarchica della Chiesa. L’innovazione dell’assemblea ecclesiale consente di riunire chi si vuole e come si vuole, che è proprio quello che hanno fatto i vescovi tedeschi nel loro cammino sinodale con la loro assemblea sui iuris e che anche Roma sottopose a critiche. I progressisti volevano che il Concilio non avesse mai fine e questo è un modo di attuare quel disegno: la Chiesa non solo semper reformanda ma anche solum de seipsa loquens.

***

Non tutto però in questa Chiesa al tramonto volge al peggio e lo Spirito Santo riserva sempre delle sorprese, che però non sono mai quelle che prospettano i progressisti. In questi ultimi giorni un evento ha scosso la secolarizzata Chiesa di Francia: il 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, un’ondata di giovani ha invaso le chiese, accorsi per ricevere il sacramentale che segna l’inizio della Quaresima, tanto che l’accreditata rivista cattolica Famille Chrétienne, raccogliendo alcune testimonianze, ne è rimasta meravigliata. Ad attrarre questi giovani è stata la fuga dall’ideologia woke e il rifiuto di un cristianesimo insipido e arreso alla dittatura del relativismo. A fungere da catalizzatore non è stata la pastorale modernista bensì i social media e gli influencer cattolici. Molti di questi giovani li ritroveremo al pellegrinaggio di Pentecoste da Parigi a Chartres. Una sfida per coloro che detengono le redini della Chiesa di Francia, a cominciare dal nunzio apostolico, monsignor Celestino Migliore, mandato a Parigi per condurre i vescovi contro gli «indietristi» inducendoli a dichiarare guerra proprio al pellegrinaggio di Pentecoste vietando la celebrazione della Messa antica nella cattedrale di Chartres. Non va dimenticato che da quando è entrato in vigore Traditionis Custodes (16 luglio 2021) ogni sabato un gruppo di fedeli si ritrovano davanti alla nunziatura degli Champs-Élysées per pregare in difesa della Messa tradizionale, e per la 184ma settimana le sentinelle fanno lo stesso tutti i giorni davanti all’arcivescovado di Parigi presso Notre-Dame.

***

Continua il clamore politico e mediatico per le affermazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in Parlamento ha preso le distanze da alcune enunciazioni del Manifesto di Ventotene accusando chi tanto lo esalta come pietra fondativa dell’Unione Europea di non averlo mai letto veramente per intero. Ma cosa diceva della Chiesa quel testo tanto famoso? Ecco il paragrafo che vi dedicarono Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il confino sull’isola pontina nel 1941: «La Chiesa si presenta come naturale alleata di tutti i regimi reazionari, dei quali cerca di approfittare per ottenere esenzioni e privilegi, per ricostruire il suo patrimonio, per estendere di nuovo i suoi tentacoli sulla scuola e sull’ordinamento della famiglia. Il Concordato con cui il Vaticano ha concluso l’alleanza col fascismo andrà senz’altro abolito, per fissare in modo inequivocabile la supremazia dello Stato sulla vita civile».

Da allora molte cose sono cambiate e quelle proposizioni di laicismo estremo trovano oggi il consenso del cattolicesimo progressista, se non dei vescovi italiani. Senza mai ricordare che i veri fondatori dell’Europa, i cattolici anticomunisti Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer, del Manifesto di Ventotene non tennero nessun conto, così come pure il laico Bettino Craxi che nel 1984 sottoscrisse il testo del nuovo concordato. E questo, come ha commentato Luca Ricolfi, fu una fortuna, sia per l’Europa che per noi. Ma si potrebbe andare ancora più indietro ed è significativo che mentre al Parlamento europeo di Strasburgo giganteggia la foto del rispettabilissimo Spinelli, non compaia nemmeno un ricordo di quel Benedetto da Norcia la cui Regola e i cui monasteri furono alla base dell’idea stessa di Europa. Ma qui si dovrebbe aprire il discorso sul fallimento della Carta dei valori dell’Europa e del progetto di Costituzione europea composta da 400 articoli, bocciata nel 2005 dagli elettori di Francia e Olanda, dove nel Preambolo, saltando 1300 anni di storia, si dice che l’Europa è stata fatta dai greci, dai romani e dagli illuministi. Le cattedrali che punteggiano il paesaggio europea sono state soltanto una parentesi.