Carnevale Ivrea, record di arance e cassette di legno smaltite

Record di arance e cassette di legno smaltite: l'edizione 2025 dello storico carnevale di Ivrea, nel Torinese, ha fatto registrare un netto incremento dei rifiuti direttamente collegati alla battaglia delle arance. I dati sono stati resi noti questa mattina da Scs, il consorzio che gestisce la raccolta in città. Le arance raccolte, che diventeranno compost, sono aumentate rispetto al 2024 di 16.000 chili passando da circa 715.000 a 731.000 chili con 27 camion destinati ai quattro impianti di riciclo e recupero. Le cassette di legno, che diventeranno materiale per scaffali e pannelli, sono passate da 77 mila a 95 mila chili. Sono 68 gli operatori che hanno lavorato per 5 ore e mezza ogni giorno per oltre 1100 ore complessive nella raccolta e trasporto delle arance e delle cassette di legno. "Ogni anno ci stupiamo di come si riesca in brevissimo tempo e con ritmi serratissimi a pulire e sistemare la città - dice il direttore di Scs, Andrea Grigolon - fondamentale la sinergia che si crea con tutti gli attori coinvolti nella complessa macchina organizzativa".