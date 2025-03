Zangrillo, "al più presto legge su montagna sarà operativa"

"La legge sulla montagna vedrà la luce molto presto, vogliamo renderla operativa al più presto perché abbiamo bisogno di dare ai cittadini delle risposte". Lo ha detto ai microfoni della Rai il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine di un convegno organizzato a Pila (Gressan) da Forza Italia. "Possiamo fare molto per la montagna - ha aggiunto - perché la montagna rappresenta una vera ricchezza per il nostro paese. Come Forza Italia vogliamo ribadire l'impegno verso un territorio che non è soltanto turismo e sostenibilità ma è veramente una ricchezza dal punto di vista economico. Il nostro impegno è di essere presenti sui territori soprattutto per ascoltare gli operatori e cercare di trarre vantaggio per le politiche a favore della montagna".