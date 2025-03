Deejay Ten, in 11.000 in corsa a Torino

La prima tappa della Deejay Ten, oggi a Torino, ha visto la partecipazione di 11.000 runner. La corsa itinerante non agonistica ideata da Linus, che da vent'anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia, si è svolta nel centro della città, con persone di età e capacità atletiche differenti, insieme ai propri cari, familiari e anche amici a quattro zampe, con le maglie rappresentative della corsa, che quest'anno erano di colore viola ciclamino per la 10 chilometri e di colore blu per la 5 chilometri. I corridori sono partiti alle 9 da via Pietro Micca-piazza Castello, capitanati da Linus, che ha dato il via alla corsa, insieme all'assessore allo Sport, Domenico Carretta, e all'assessore alla Legalità e sicurezza, Marco Porcedda. Presenti alla manifestazione, col patrocinio della Città di Torino, anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Diego Passoni, Vic, Giorgio e Furio del Trio Medusa e Danilo da Fiumicino. Per due giorni piazza Castello ha ospitato il Deejay Village, dov'è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica offerti dal palco centrale e alle attività proposte agli stand degli sponsor. Dopo questa prima tappa, la Deejay Ten passerà poi da Bari il 27 aprile, proseguirà a Treviso il 18 maggio e approderà a Milano il 12 ottobre.