MALAGIUSTIZIA

Esposito: "Il Csm assolverà il pm che ha distrutto la mia vita"

Domani Palazzo dei Marescialli si pronuncerà sul magistrato della Procura di Torino Colace. Ha intercettato, violando la Costituzione, l'allora parlamentare del Pd, poi prosciolto dalle accuse a Roma. "Politica piegata alla casta degli intoccabili"

“Domani il Consiglio Superiore della Magistratura deciderà sul pubblico ministero che mi ha indagato per sette anni violando la Costituzione, come stabilito dalla stessa Corte Costituzionale. Sarò presente all’udienza perché sono certo che verrà assolto. Voglio ascoltare con le mie orecchie la decisione guardandoli negli occhi”.

Stefano Esposito, già parlamentare del Pd (carica che rivestiva all’epoca dell’avvio dell’indagine) è stato prosciolto il dicembre scorso dal gip di Roma dalle accuse di corruzione turbativa d’asta e traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta ribattezzata “Bigliettopoli”, per cui era stato rinviato a giudizio a Torino su richiesta del pm Gianfranco Colace. È lui il magistrato che intercettò, in violazione della legge, per ben 500 volte l’allora parlamentare e su cui dovrà esprimersi la commissione disciplinare del Csm, in seguito alla segnalazione dell’ex parlamentare che, alla vigilia del pronunciamento, non sembra farsi illusioni sul verdetto.

Esposito, perché dà per scontata l’assoluzione del magistrato che l’ha intercettata senza chiedere, come previsto, l’autorizzazione al Parlamento e utilizzato quelle intercettazione per basare la sua tesi accusatoria, peraltro poi crollata di fronte ad altri giudici?

“Questo è il mio pensiero fin dal giorno in cui feci la prima segnalazione al Csm e poi alla Procura Generale della Cassazione, quando ancora non c’era stata la sentenza della Corte Costituzionale. Non credo che il Csm sia un luogo in cui venga amministrata la giustizia”.

La Procura Generale della Cassazione ha chiesto per il pm Colace e per la gip che avvallò la richiesta di rinvio a giudizio, Lucia Minutella, la sanzione della perdita di un anno di anzianità e il trasferimento in altra sede e ad altra funzione. Come giudica queste richieste?

“Diciamo, significative”.

Possiamo tradurre in lievi?

“Le ricordo un fatto. L’allora procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo per aver palpeggiato una collega in ascensore venne condannato a tre mesi di perdita di anzianità. Se io o lei facessimo la stessa cosa avremmo ben altre conseguenze”.

Un buffetto o poco più, per fatti gravi. Mettiamola così?

“Oltre ad esser applicati in una percentuale minima del 2% rispetto alle denunce, le sanzioni non hanno proporzione con il danno prodotto dal magistrato sottoposto al procedimento”.

Quanto a danno prodotto, a lei hanno…

“A me quel magistrato di cui, per scelta, non pronuncio mai il nome ha distrutto la vita. Mi ha distrutto la reputazione ovvero la cosa più importante di cui disponevo. Qualunque potesse essere la sanzione, sarebbe ridicola, senza proporzione rispetto al fatto”.

A difendere Colace è l’ex Procuratore Capo di Torino Marcello Maddalena. Nella sua tesi sostiene che il magistrato non va punito. Che ne pensa?

“La difesa è riuscita nell’incredibile operazione di chiedere l’assoluzione per opinabilità della normativa. Secondo questo difensore una norma costituzionale può essere opinabile. Ecco, fare questa affermazione dopo quel che la Corte Costituzionale ha scritto nella sentenza è la dimostrazione più plastica che in Italia esiste una sola categoria che gode dell’immunità totale e della quasi impunità totale. E questo è il dato politico”.

A proposito di politica. Lei ha smesso di farla, non ha rinnovato la tessera del Pd. Ha ancora una speranza che si risolve la questione del rapporto tra politica e magistratura?

“Temo che i buoi siano ampiamente scappati. Non c’è più modo di porre rimedio, perché non c’è un politica che abbia il coraggio di affrontare a viso aperto questa questione”.

La separazione delle carriere divide i fronti, ma può davvero essere la soluzione?

“La separazione delle carriere non è il problema principale di questo Paese. Chiunque volesse occuparsi in modo serio della questione della giustizia dovrebbe affrontare, prendendo il toro per le corna, il tema della responsabilità civile e penale dei magistrati che violano le leggi. Tutto il resto non va oltre la battaglia ideologica che non cambia nulla”.

Se ci sarà il referendum lei voterà e come?

“Per il solo fatto che l’Anm sta facendo una battaglia come se fosse in corso un colpo di Stato, andrò a votare per il sì, ma senza immaginare che si risolva il problema. Serve ben altro, compresa la riforma del ruolo della polizia giudiziaria nelle Procure”.

Domani, ha detto, guarderà negli occhi i componenti della commissione disciplinare del Csm. In questo momento cosa pensa?

“Che ho fatto una scelta di andare all’udienza pubblica e molto probabilmente ci troveremo di fronte a un paradosso straordinario, per cui il Csm riuscirà a smentire anche la Corte Costituzionale”.

Un brutto giorno?

“No, comunque non sarà una brutta giornata per me. I miei obiettivi erano altri: il primo affermare che si può portare un magistrato di fronte alla commissione disciplinare”.

Lei è uno dei pochissimi, anzi l’unico politico a averlo fatto.

“A Torino sono tanti coloro che sono passati per le mani di questo pm subendo trattamenti simili al mio, ma non c’è stato nessuno che ha avuto il coraggio, la schiena dritta e direie le palle per fare quello che ho fatto io. Tutti si sono lamentati, nessuno ha fatto quel che prevede la legge”.

L’altro motivo?

“Dimostrare che il sistema disciplinare del Csm è finto, comunque non ha nulla a che vedere con i fatti contestati”.

La sua vicenda salvo rarissimi casi è stata avvolta dal silenzio della politica, di cui pure lei era parte. Amareggiato, deluso?

“Certo non stupito. Semmai imbarazzato, guardando alla mia parte, per la loro mancanza di coraggio. Parlano di giustizia in realtà non fanno che essere al traino delle correnti della magistratura. Dall’altra parte non si fa altro che battaglie ideologiche, solo chiacchiere e distintivo”.

Una vicenda così eclatante avrebbe dovuto provocare indignazione e, sempre guardando alla politica, una reazione, invece…

“Invece chiedo: c’è stato un parlamentare torinese che ha alzato un sopracciglio che ha detto qualcosa sui tanti processi faraonici finiti nel nulla? Nessuno. Hanno capito tutto: il modo miglior per stare tranquilli è rendersi invisibili. Buona fortuna a loro. Io ho un’altra idea della politica”.