RETROSCENA

Tra fratello e sorella (d'Italia) duello in casa sul dopo Cirio

Iniziano le manovre per la successione. Troppo presto? Mica tanto visto che il governatore forzista coglierà al volo la prima occasione per tagliare la corda. In campo la vicepresidente Chiorino e l'assessore alla Sanità Riboldi. Sicuri che toccherà a FdI?

Da bravi fratello e sorella, d’Italia, giurano di andare d’amore e d’accordo. Ma come accade in ogni buona famiglia anche in quella di Giorgia Meloni nell’ombra del focolare domestico covano invidie e gelosie. Per quanto finora sottotraccia la competizione tra Elena Chiorino e Federico Riboldi, componenti di peso della squadra di governo del Piemonte, è già scattata nei primi mesi della legislatura regionale avendo come comune obiettivo quello di posizionarsi come il candidato più accreditato alla successione di Alberto Cirio. Tempi lunghi, si dirà, guardando alla scadenza naturale del secondo mandato del governatore forzista (2029) che però potrebbero accorciarsi di molto qualora Cirio riuscisse a tagliare la corda anticipatamente dal grattacielo per presentarsi alle elezioni politiche (ottobre 2027 o addirittura qualche mese prima). E tutti sanno che questo è il suo reale intendimento: che poi i partiti, a cominciare dal suo, glielo lascino fare, è un altro paio di maniche. La sinistra sarà pure messa maluccio, ma sfidare la statistica (non è mai successo che la stessa coalizione abbia vinto tre volte di seguito), il fisiologico calo di tensione dopo tanti anni di governo, magari pure l’insoddisfazione per i risultati unito alla voglia di novità dell’elettorato, travalica le pur legittime ambizioni. La possibilità che Cirio alzi anzitempo i tacchi è direttamente legata a quanto lo stesso governatore saprà offrire prima e gestire poi in modo ordinato la successione.

Fatto sta che con un presidente sempre più interessato alla scena nazionale, anche in virtù del suo incarico di vicesegretario di Forza Italia, spesso e volentieri a Roma e in giro per il mondo, si comprende la fregola di fratello e sorella nell’accrescere la propria visibilità come nel tessere relazioni e alleanze da spendere al momento opportuno. Entrambi appartenenti alla cosiddetta “destra sociale” – immaginifica concezione che mescola identità, interventismo statale e sovranismo – hanno in Andrea Delmastro il loro punto di riferimento.

A prima vista, la Chiorino, classe 1977, biellese come il suo mentore, con alle spalle cinque anni di assessore nella precedente giunta e avendo ottenuto i gradi di vicepresidente, sembra avere maggiori chance. In realtà, vuoi per le imbarazzanti performance del sottosegretario, vuoi per qualche defaillance nella propria postura pubblica, l’iniziale vantaggio è pressoché sfumato. Apprezzata nella conduzione delle deleghe che le sono state assegnate, alcune particolarmente rognose, Chiorino è apprezzata ai tavoli di confronto per la diligenza con cui affronta le crisi aziendali, mentre si smarrisce quando si tratta di allargare l’orizzonte. Incespica, rifugiandosi nella retorica a buon mercato, spesso cade nella trappola della provocazione, come si è visto al recente dibattito in Consiglio regionale aperto sull’automotive. In quella che avrebbe dovuto essere la sua prima vera uscita da aspirante leader di governo è riuscita a far fare un figurone al collega Andrea Tronzano che pure si è limitato a leggere il compitino predisposto dagli uffici.

Di una decina d’anni più giovane, ma non per questo meno affatturato dai miti identitari (saluta i camerati con la “stretta del legionario” e ha battezzato Vittoria Fiammetta la figlia), Riboldi è l’emergente di FdI: classica trafila nelle organizzazioni giovanili, gavetta nelle istituzioni come portaborse di Marco Botta a Palazzo Lascaris, il salto nell’amministrazione comunale con la fascia tricolore di sindaco di Casale Monferrato, di cui diventa sindaco, dal 2023 è pure vicesegretario regionale del partito. Volitivo e ambizioso, cipiglio decisionista, presenzialista e bulimico di dichiarazioni, tanto da meritarsi l’appellativo di “fascio tutto io”, quando i vertici meloniani gli hanno proposto la guida dell’assessorato più importante ma anche fonte potenziale di grane ha subito fiutato la grande occasione che gli si presentava: cinque anni sulla ribalta da “capo della Sanità piemontese” possono essere un prezioso atout per puntare al quarantesimo piano del Lingotto.

Sorella Elena o fratello Federico? È presto per dire chi dei due si candiderà a prendere l’eredità di Cirio, anche perché non è affatto detto che, al netto delle turbolenze interne alla coalizione, alla fine il Piemonte tocchi a FdI. Se, come pare, il Veneto resterà nelle disponibilità della Lega, inevitabilmente i meloniani vorranno la Lombardia per il loro Carlo Fidanza. Molto dipenderà da come si sistemeranno le varie tessere del puzzle delle Regioni, intesa complicata dagli scarti temporali delle diverse chiamate alle urne (esempio la Campania). A quel punto sarà difficile per Fratelli d’Italia incassare due regioni del Nord (sempre che alla Meloni freghi davvero qualcosa del Piemonte).