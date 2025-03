SPORT

"Numeri impietosi, Juve fuori da tutto". Christillin vorrebbe il ritorno di Conte

La Signora degli A(g)nelli lascia dopo quasi vent'anni i vertici internazionali del calcio e dello sport. Da tifosa bianconera doc bacchetta la società: "La girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano dei problemi strutturali"

“Un bel risultato, a 131 anni dalla fondazione del Comitato Olimpico Internazionale. Mi ha colpito molto il fatto che sia passata al primo scrutinio con una maggioranza schiacciante, la volevano tutti. Mi spiace per il mio amico Juan Antonio Samaranch Jr, ma la votazione di Kirsty Coventry è la dimostrazione che anche il mondo dello sport ha una considerazione ormai paritaria per manager uomini e manager donne e questa è una bella cosa”. Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, saluta con favore l’elezione di Kirsty Coventry alla presidenza del Comitato Olimpico Internazionale.

Christillin, legata da antichi legami con la famiglia dell’Avvocato e dei suoi eredi, da tifosa bianconera doc osserva con la situazione a dir poco difficile della Juventus dai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. A partire dall’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor. “Non mi permetto di giudicare, non conoscendo tutti i retroscena. La girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano dei problemi strutturali. Giuntoli aveva un buon progetto basato sui giovani e soprattutto era stato affidato al presidente Ferrero e all’ad Scanavino il compito di aggiustare i conti, cosa che stanno facendo. Però purtroppo, da settembre a oggi, il progetto sportivo non si è realizzato. I numeri sono impietosi, la Juve è fuori da tutto. Quindi forse è anche giusto cambiare”.

Quando scoppiò il caso plusvalenze Christillin non risparmiò critiche alla dirigenza bianconera, prospettando poi anche la possibile esclusione dalle coppe del club. La sua presa di posizione scatenò la reazione di Lapo Elkann: “È grottesca, senz’anima e senza dignità, un’arrampicatrice sociale”, la bollò il rampollo Agnelli. Parole che provocarono una campagna d’odio nei suoi confronti: “Per tre mesi mi sono dovuta far scortare – ha raccontato in un’intervista –. Non potevo più mettere piede allo stadio. Quella frase ha scatenato reazioni molto aggressive da parte dei tifosi”. Mai si sarebbe aspettata tanta acredine: “Ci sono rimasta male io Lapo l’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per comprargli un gelato”. Oggi, i rapporti sono migliorati, anche con il fratello maggiore di Lapo, John Elkann, a capo del gruppo Exor a cui appartiene la Juventus. “Se lo sento? No, però viviamo vicini. Se ci incrociamo ci salutiamo”, ha svelato la Christillin, colpevole secondo la proprietà Juve di non aver difeso il club all’epoca dello scandalo plusvalenze.

Fiducia a tempo per Tudor, già si parla di altri nomi per l’anno prossimo. “È un po' pesante, ma ci avrà pensato. Lui la Juventus la conosce bene, avrà soppesato pro e contro, è un all-in. Noi juventini gli facciamo i migliori auguri”. Se fosse la presidente della Juve, chi sceglierebbe? “Antonio Conte. Si tratterebbe l’ennesimo ritorno. Ma Antonio l’ho visto tante volte in azione, anche in Nazionale. Come motivatore non c’è nessuno meglio di lui. Ma anche altri nomi sono straordinari come Mancini e Gasperini. Tutti allenatori con qualità enormi, bisogna vedere quali siano le motivazioni per accettare una sfida del genere”.

Bilancio esperienza da dirigente Uefa e Fifa: “Il mandato scade il 3 aprile con l’ultimo congresso a Belgrado. È stata una scelta mia non ricandidarmi, ma sinceramente nove anni più dieci di Cio più condizioni di salute non brillantissime mi hanno fatto pensare che fosse meglio così. Ho scritto una lettera ai miei colleghi, sono tutti dispiaciuti, affettuosi e carini, ma penso di aver fatto la cosa giusta. Esperienza meravigliosa ma anche difficilissima, basti pensare alla pandemia, alle guerre, alla Superlega. Vedere la gestione compatta e unitaria di tutto il fronte Uefa è stato complicato ma bello. Di certo non mi sono annoiata”.