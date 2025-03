Montaruli (FdI), apertura Cpr a Torino buona notizia

"L'apertura del Cpr è assolutamente una buona notizia e anche un impegno che il governo ha mantenuto con la città di Torino contro l'immigrazione clandestina che noi intendiamo contrastare con ogni mezzo. Non cederemo alla prepotenza e alle polemiche di chi in passato ha utilizzato il Cpr proprio per fare delle violenze e non certo per la tutela dei diritti di nessuno". Lo ha affermato Augusta Montaruli vicecapogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia, a margine di un convegno sul Ddl sicurezza organizzato a Torino dal Sindacato autonomo di polizia. Il centro di permanenza per il rimpatrio riaprirà oggi nel capoluogo piemontese, in corso Brunelleschi, dopo che era stato chiuso nel 2023, anche a causa dei danni provocati dalla rivolte degli immigrati al suo interno. Per Montaruli, rispondendo a una domanda sulle possibili tensioni che potrebbero scoppiare per la riapertura, "il governo Meloni non è sotto ricatto di nessuno e non cede assolutamente alla violenza e alla prepotenza, quindi se ci sono delle forze politiche che intendono dar fianco a chi ancora si oppone al Cpr saranno loro a prendersi le loro responsabilità". "Noi siamo sempre a fianco delle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia è a fianco degli uomini in divisa che sono innanzitutto dei lavoratori e sono inaccettabili le aggressioni fisiche che essi subiscono. Il pacchetto sicurezza va approvato perché contiene misure al loro sostegno", conclude Montaruli sul Ddl Sicurezza.