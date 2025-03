Zangrillo, "senza sicurezza non c'è libertà e democrazia"

"Dobbiamo lavorare per cercare di confermare alcuni valori fondanti del nostro sistema democratico. La sicurezza è uno di questi. Senza sicurezza non c'è libertà, senza libertà non c'è democrazia. E quindi io oggi sono invitato al congresso del sindacato provinciale del Sap, è l'occasione giusta per ribadire l'impegno del governo a donne e uomini delle forze di polizia che sono un baluardo nella difesa della sicurezza. Sono qui per ribadire un messaggio di attenzione che non è soltanto uno slogan, ma si deve tradurre anche in fatti operativi". Lo ha affermato il ministro alla pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine di un convegno sul Ddl sicurezza organizzato a Torino dal Sindacato autonomo di polizia. "Abbiamo un disegno di legge sulla sicurezza che sta facendo il suo percorso in Parlamento, che introduce delle novità importanti che sono proprio intese a ribadire l'importanza della sicurezza e a ribadire la necessità di tutelare, di difendere, di supportare tutti quegli operatori, tutte quelle persone che si occupano della sicurezza del nostro Paese", ha detto Zangrillo. "Torino purtroppo ultimamente, ma non solo ultimamente, è stata protagonista di episodi che poco hanno a che fare con il valore della sicurezza. Io me ne rammarico, ma certamente l'impegno del Governo, il mio impegno personale è quello di creare le condizioni affinché venga smentita quel racconto che ormai è abbastanza ricorrente di Torino che è diventata il centro dell'antagonismo e questo secondo me è un messaggio molto pericoloso che dobbiamo cercare di eliminare, dobbiamo cercare di sconfiggere", continua Zangrillo. "Si sta lavorando per ridare operatività a questo centro e stiamo cercando di fare le cose al meglio - dice Zangrillo a proposito della riapertura di oggi a Torino del Cpr, che era chiuso dal 2023 - Non dobbiamo nasconderci: il tema dell'immigrazione e dell'immigrazione irregolare è un tema che è presente su tutto il territorio nazionale e quindi ogni territorio deve dare il suo contributo. Dobbiamo di nuovo evitare la sindrome del 'Nimby', cioè quello che 'bisogna fare le cose ma mai nel mio orticello e mai nel mio giardino'. Invece tutti noi dobbiamo assumerci delle responsabilità e lavorare affinché queste responsabilità si traducano in maggiore sicurezza per i cittadini", conclude Zangrillo.