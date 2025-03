Ordine giornalisti Piemonte, gli eletti

L'elezione del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e dei consiglieri nazionali vede eletti per il Consiglio regionale professionisti Stefano Tallia (341 voti), Maria Teresa Martinengo (285), Gabriele Guccione (251), Antonella Mariotti (243), Carla Piro Mander (243), Paola Molino (229), per il Consiglio regionale pubblicisti Ezio Ercole (625), Franca Giusti (538), Cristiano Bussola (514). Per il Consiglio regionale, revisori dei conti professionisti gli eletti sono Paola Caramella (270), Marco Trabucco (250); per il Consiglio regionale, revisori dei conti pubblicisti Giuseppe Biasutti (483); per il Consiglio nazionale professionisti Mario Bosonetto (271), Daniele Mauro Cerrato 238 e per il Consiglio nazionale pubblicisti Giovanni Maria Stornello (507). Alla votazione, che si è svolta on line nelle giornate del 19 e 20 marzo e in presenza nei seggi di Torino, Cuneo e Vercelli domenica 23 marzo, hanno preso parte 440 giornalisti professionisti e 840 giornalisti pubblicisti. La prima seduta del Consiglio regionale per l'elezione delle cariche è convocata lunedì 31 marzo alle 9.30.