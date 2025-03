Turismo del Piemonte da record nel 2024, 6,28 milioni di arrivi

Il Piemonte registra un nuovo record turistico nel 2024, con oltre 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, segnando un incremento del 3,6% e 4,1% rispetto all'anno precedente. Lo certificano i dati dell'Osservatorio turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte, che evidenziano la spinta della domanda internazionale, con un +5% di movimenti dall'estero, portando la quota totale dei pernottamenti al 53%. I principali mercati europei - Germania, Francia e Benelux - consolidano la loro posizione tra le aree di riferimento e crescono i movimenti dagli Stati Uniti (+12% dei movimenti) e anche dalla Cina (+36% di arrivi e +19% di presenze). "Il turismo in Piemonte è in buona salute, continua a crescere e a rafforzare il suo posizionamento tra le destinazioni più attrattive d'Italia. In crescita, più del resto del Paese, anche i turisti dall'estero che sono il 53% del totale. Il turismo è un'industria strategica, un motore di sviluppo della nostra regione, e intendiamo coglierne ogni opportunità per consolidare la crescita e renderla strutturale" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "I grandi eventi si confermano una leva fondamentale per l'attrattività del Piemonte. Le Nitto Atp Finals, il turismo sportivo invernale, il Destination Wedding, le fiere e i festival culturali hanno generato un forte impatto sul territorio, aumentando la visibilità della regione, portando benefici economici non solo su Torino o le Langhe, ma anche su montagne, laghi, borghi e città d'arte - aggiunge l'assessore al Turismo Marina Chiarelli -. Uno degli obiettivi di quest'anno anno è l'unione delle aziende turistiche locali delle province dell'Alto Piemonte - Novara, Vercelli, Biella e Laghi - per essere sempre più competitivi". "Secondo le recensioni online - sottolinea Beppe Carlevaris, presidente del Cda di Visit Piemonte - con l'87,6 su 100 è nuovamente migliore di quella attribuita al prodotto Italia: un riconoscimento importante per tutta la filiera turistica della nostra regione. La stagione invernale 2024-2025 non ancora conclusa inoltre sta facendo registrare lusinghieri aumenti in termini di presenze dall'estero rispetto al 2024, con crescite tutte con segno positivo nelle località sciistiche che raggiungono addirittura aumenti dal 25%".