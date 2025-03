MULTIUTILITY

Iren incrementa utili (e debiti). "Pronti a prenderci tutta Egea"

L'azienda chiude il 2024 con un utile netto di 268,5 milioni, in aumento del 5,4%. Dividendo a 12,83 centesimi per azione (+8%). Indebitamento oltre i 4 miliardi. Risultati del 2025 previsti in aumento. Altri 74 milioni per acquisire la totalità dell'utility albese

Iren chiude il 2024 con un utile netto di gruppo attribuibile agli azionisti pari a 268,5 milioni di euro, in aumento del 5,4% rispetto al 2023 e del 13,5% rispetto al 2019, cinque anni fa. I ricavi consolidati, spiega una nota, sono di 6.043,1 milioni, in calo del 6,9%. La flessione è riconducibile ai ricavi energetici, influenzati per oltre 300 milioni di euro dalla riduzione dei prezzi delle commodities e per circa 338 milioni dalla riduzione delle attività di efficientamento energetico quali le riqualificazioni energetiche degli edifici, a causa del progressivo completamento dei lavori correlati al Superbonus 110%. L'ebitda si attesta a 1.274,1 milioni (+6,5%), l'ebit a 519,7 milioni (+11,9%), mentre gli investimenti lordi realizzati nel periodo ammontano a 942 milioni (+0,9%). L’indebitamento finanziario netto si attesta a 4.083 milioni al 31 dicembre 2024, in incremento (+4%) rispetto al dato del 2023. Il cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, che si terrà il 24 aprile prossimo, il pagamento di un dividendo pari a 12,83 centesimi di euro per azione, in crescita del 8% rispetto allo scorso anno, con un pay-out del 61%, in linea con le previsioni di Piano industriale.

“Chiudiamo il 2024 approvando risultati positivi supportati sia dalla crescita organica dei diversi business sia da quella inorganica con l’integrazione di Acquaenna e Sienambiente. Il consolidamento societario non solo accelera la crescita e rafforza la presenza territoriale del Gruppo, ma abilita anche nuovi progetti di sviluppo. Questa capacità di estrarre valore dalle società acquisite ci ha portati ad anticipare già nel 2025 il consolidamento di Egea, favorendo nuovi investimenti sui territori come lo sviluppo della rete di teleriscaldamento di Alessandria” ha dichiarato il presidente Luca Dal Fabbro. Il cda di Iren ha inoltre dato il via libera all’azienda per esercitare l’opzione call che consentirà di acquisire la totalità di Egea, attraverso l’acquisto del residuo 47,23% detenuto da MidCo 2024 Srl. Il corrispettivo offerto da Iren, determinato sulla base di quanto previsto dagli accordi contrattuali, è pari a 74,8 milioni di euro.