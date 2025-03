ECONOMIA DOMESTICA

Finpiemonte, lo scandalo è "utile".

Conti migliori grazie a Vontobel

Grazie a parte dei 3,6 milioni di euro dell'indennizzo transattivo ottenuto dalla banca svizzera il presidente Vietti può ostentare un bilancio in crescita. Ma la società è ingessata e si limita a svolgere le funzioni di cassiere della Regione. Il nodo del rinnovo

Finpiemonte, guidata dal presidente Michele Vietti e direttore generale Mario Alparone, ha chiuso il 2024 con un utile netto d’esercizio pari a 5,2 milioni in miglioramento rispetto all’utile 2023 di 904.936 euro. Il risultato risente della componente straordinaria di 3,6 milioni di euro derivante dall'indennizzo transattivo ottenuto da Banca Vontobel a definizione del contenzioso generato dalla distrazione di somme a danno della società di cui sono accusati i suoi vertici dell’epoca.

Il risultato della gestione operativa – spiega la società – evidenzia un significativo miglioramento rispetto al dato già positivo dell’anno scorso, che risulta più che raddoppiato, passando da euro 908.488 a euro 1.949.045. Ciò è stato possibile grazie a interventi di recupero di efficienza organizzativa – con un incremento del fatturato dal 2022 del 20% e all’aumento del margine di interesse, con interventi puntuali di rinegoziazione delle condizioni economiche. Il volume di risorse gestite da Finpiemonte per conto della Regione è cresciuto di 70 milioni, in adempimento della programmazione dei fondi strutturali europei 21-27 e di quelli del Pnrr, con oltre 8.000 domande di contributo e finanziamento approvate, in crescita del 18% rispetto al 2023. La gestione finanziaria evidenzia un significativo incremento del margine (+26%), grazie allo sfruttamento delle positive condizioni di mercato, soprattutto nella prima parte dell’anno e alla stabilizzazione dei rendimenti rispetto a possibili evoluzioni dello scenario macroeconomico.

Il bilancio conferma come la società sia ormai poco più che un ente “pagatore” della Regione avendo nei fatti del tutto abbandonato ipotesi che nel passato delineavano la sua attività a supporto delle politiche economiche, come attore e leva di piani di investimento. Del resto, dai piani alti del grattacielo finora non hanno mostrato idee particolarmente chiare sul ruolo che deve svolgere Finpiemonte, limitandosi a una gestione di piccolo cabotaggio, accontentandosi del fatto che dopo le stagioni di Fabrizio Gatti e Roberto Molina da Galleria San Federico non creassero più problemi. In vista del rinnovo dei vertici, Vietti non disdegnerebbe la riconferma (anche per mantenere la carica al timone dell’associazione tra le finanziarie pubbliche) ma sul suo nome il centrodestra non è unanime al punto che il governatore Alberto Cirio starebbe prospettando per l’ex vicepresidente del Csm altri incarichi: la guida dell’organismo di controllo Orecol o la presidenza della società di committenza Scr.

“Sono orgoglioso di sottoporre insieme al Consiglio di amministrazione, al collegio sindacale e al direttore generale questi brillanti risultati alla prossima assemblea in cui il nostro socio Regione dovrà valutarli” commenta Vietti incrociando le dita.