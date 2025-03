Comune di Torino incassa 23 milioni di dividendi da Iren

Il pagamento dei dividendi di Iren, pari a 12,83 centesimi per azione, in crescita del 8% rispetto allo scorso anno, porterà nelle casse del Comune di Torino circa 23 milioni di euro. Per la Città Metropolitana di Torino sono previsti 9 milioni di euro. Iren ha chiuso il 2024 con risultati economico-finanziari in aumento, indicatori di sostenibilità in miglioramento e una proposta di dividendo in crescita. Si conferma una solida performance economica con ebitda in crescita del +6,5%, pari a oltre 1,27 miliardi di euro, e un utile netto in incremento del +5%, pari a 268 milioni di euro. In calo, invece, i ricavi consolidati che al 31 dicembre 2024 si attestano a 6 miliardi di euro in diminuzione del 6,9% rispetto al 2023. I principali fattori di contrazione del fatturato - spiega Iren - sono riferibili ai ricavi energetici, influenzati per oltre 300 milioni dalla riduzione dei prezzi delle commodities e per circa 338 milioni dalla riduzione delle attività di efficientamento energetico quali le riqualificazioni energetiche degli edifici, a causa del progressivo completamento dei lavori correlati al Superbonus 110%. "Ci attendiamo per il 2025 un'ulteriore crescita dell'ebitda, tra 1,34 e 1,36 miliardi di euro. Nei prossimi mesi lavoreremo con tutte le oltre 11 mila persone del gruppo e con il nuovo consiglio di amministrazione per definire un nuovo piano strategico per Iren" spiega Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale. Il presidente Luca Dal Fabbro sottolinea la crescita del peso della finanza sostenibile attraverso l'emissione di due nuovi Green Bond per un valore complessivo di 1 miliardo di euro e l'emissione a gennaio 2025 dell primo Bond ibrido di Iren per un valore di 500 milioni di euro".