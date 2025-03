POLEMICA

L'assessore alla Sanità marca visita, le opposizioni mettono il cartonato

Scontro a Palazzo Lascaris sull'assenza di Riboldi: "Dal piano socio-sanitario del Piemonte al 118: troppe questioni aperte, serve la sua presenza". Ma lui replica: "Sinistra bugiarda e in malafede, la convocazione era già stata spostata"

A metà tra la commedia degli equivoci e la sceneggiata, l’ennesima pièce con protagonisti l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e le opposizioni è andata in scena tra la IV commissione di Palazzo Lascaris e il grattacielo del Lingotto. Stavolta, tuttavia, nel copione di Pd, Cinquestelle e il resto delle minoranze sembra essere entrato un inciampo. Già, perché se non hanno perso l’occasione di biasimare con forza l’assenza dell’assessore, rimediando sarcasticamente con un cartonato in cui è rappresentata la sua immagine, quest’ultimo non s’è lasciato sfuggire l’occasione di rispondere con la carta, sia pure metaforica trattandosi di email.

Perché proprio il messaggio ricevuto dalla commissione presieduta dal leghista e suo predecessore Luigi Icardi, viene mostrato da Riboldi a sua discolpa mentre le opposizioni vengono da lui bollate come “sinistra bugiarda”. L’assessore racconta, infatti, che “martedì scorso ho scritto al presidente della quarta commissione spiegando che oggi, 24 marzo, ero impegnato tutto il pomeriggio nell’organizzazione dell’Hackathon per la logistica sanitaria con il direttore di Azienda Zero Adriano Leli organizzatore dell’evento”. A quel punto, prosegue Riboldi, “la segreteria della IV commissione mi ha informato che la trattazione delle due informative per le quali era chiesta la mia presenza è stata quindi spostata al 31 marzo alle 14.30”. I consiglieri di opposizione non sapevano di questo cambio di data? “Spiace davvero constatare che ancora una volta si voglia creare una polemica pretestuosa basata sul nulla e si scelga di mentire sapendo di farlo pur di screditare l’avversario politico”, aggiunge Riboldi mostrando la mail.

Il vicepresidente della commissione, il dem Daniele Valle, ricorda come “la conferenza dei capigruppo ha spostato la IV commissione al pomeriggio del lunedì proprio per agevolare la partecipazione dell'assessore, alla luce della convocazione della giunta regionale al lunedì mattina” sottolineando che “i temi da discutere sono tanti, nuovo piano sociosanitario, Pnrr, rete ospedaliera, Amos e 118 e necessitano di maggiore attenzione e presenza”. All’attacco dell’assessore anche le altre forze politiche di minoranza in una schermaglia che tutto lascia supporre non finirà qui. Quello di oggi è solo un tempo della commedia, certo non del tutto improvvisata visto il cartonato. Che lo avessero pronto per la prima occasione, certi che non sarebbe rimasto a lungo nello sgabuzzino?