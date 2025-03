Montaruli, FdI chiede sequestro del centro sociale Askatasuna

"Le forze dell'ordine sono le uniche che possono garantire l'ordine tramite la forza, ma se ogni volta che accade passano sul banco degli imputati è perché, quando fanno il proprio dovere, c'è qualcuno che li macchia di una presunzione di colpevolezza. Noi stiamo invertendo questa situazione inaccettabile e il disegno di legge sicurezza è un passaggio decisivo in tal senso. Con questo provvedimento il Governo ribadisce da che parte sta, cioè da quella degli agenti e non di chi ancora oggi chiede il numero identificativo sulle loro divise. Voglio dirlo da Torino, la città che a causa dell'amministrazione Lo Russo, a traino Pd, sta sanando il centro sociale Askatasuna. E proprio gli occupanti di Askatasuna, a provvedimento avviato, anziché dare prova di pentimento hanno reiterato condotte violente, minacciose e provocatorie che sono un insulto anzitutto verso le forze dell'ordine". Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e relatrice del provvedimento, nel corso del convegno organizzato sul tema dal Sap a Torino. "Non accetterò mai che questa città diventi il laboratorio dell'accondiscendenza a chi si pone contro lo Stato - ha aggiunto - Per questo continuiamo a batterci e a lavorare in Parlamento per l'approvazione del disegno di legge governativo, e in città perché si arrivi al sequestro dello stabile". Infine, riguardo la riapertura del Cpr la parlamentare di FdI ha osservato che "è la dimostrazione del fatto che il nostro è un governo che non cede a violenti e all'immigrazione clandestina. Coloro che si appongono sono a favore di ingressi incontrollati e zero rimpatri. Non stupisce, infatti, che il sindaco sia contrario: sana Askatasuna ed è contro il Cpr, collocandosi così sulle stesse posizioni di una sinistra radicale. Ed a pagarne le conseguenze purtroppo è Torino e tutti i torinesi".