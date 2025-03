DIRITTI & ROVESCI

"Niente burqa nei luoghi pubblici".

Lega all'attacco sul velo islamico

Il partito di Salvini torna sul suo vecchio cavallo di battaglia. Dopo l'iniziativa parlamentare di Iezzi è la volta dei consiglieri comunali di Torino. Chiedono al sindaco Lo Russo di applicare una norma che però prevede molte eccezioni. Per ora, quindi, è solo propaganda

Un vecchio cavallo di battaglia che di volta in volta si ripresenta. Così la Lega torna sull’annosa questione del velo islamico da “proibire” nei luoghi pubblici come chiede, attraverso apposita mozione, Elena Maccanti nella sua veste di consigliera comunale di Torino che indossa assieme ai panni di deputata. Niente più burqa e niqab, che coprono il volto delle donne. Un provvedimento che trae spunto dalla proposta di legge di Igor Iezzi, capogruppo leghista in Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, il quale chiede un’estensione della legge del 1975 che vieta, per motivi di sicurezza pubblica, di nascondere il viso in luoghi pubblici. Il testo prevede, infatti, una deroga in caso di “giustificato motivo” che la Lega propone di cancellare. Nel 2023, a intestarsi la crociata contro il velo era stata l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone e lo fece alla maniera di Matteo Salvini, cioè indossando una maglia con la scritta “No al velo islamico” durante la seduta plenaria del Parlamento europeo.

Era il 2 agosto del 2011 quando la Camera diede il primo sì ad una serie di sanzioni per vietare burqa e niqab in luoghi pubblici. La proposta era di Souad Sbai, deputata del Pdl, e venne fortemente sostenuta dagli alleati leghisti. Ma il provvedimento finì poi su un binario morto complici anche le vicissitudini di quel governo. Seguirono altre proposte, compresa una di Roberto Calderoli nel 2017, ma l’esito fu sempre più o meno il medesimo. Anche nel 2018 la Lega presentò in Commissione Affari costituzionali della Camera un ddl che introduceva multe da mille a 2mila euro di multa per chi lo indossasse in occasione di manifestazioni pubbliche. Ma non ottenne mai il via libera del parlamento. Nel 2019 la Regione Lombardia approva un provvedimento che vieta l’ingresso con velo integrale negli ospedali. Ora la Lega ci riprova: lo fa a Roma, in Parlamento, e nelle province.

L’atto di Maccanti impegna sindaco e giunta a “verificare, dove la norma lo consenta, come applicare, in via restrittiva, su tutto il territorio del comune di Torino, il divieto assoluto di nascondere il volto in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico” e a “verificare, con gli organi competenti, la possibilità di prevedere, se possibile, per coloro che deroghino alla norma il daspo urbano e le previste sanzioni amministrative: daspo e sanzione estesa agli uomini qualora obbligassero la donna a celare il volto e ai genitori nel caso di minori”. “Chiediamo - spiegano Maccanti e il capogruppo Fabrizio Ricca - che venga fatta applicare la norma che vieta di entrare nei luoghi pubblici a volto coperto e che quindi il volto sia riconoscibile, è una questione di sicurezza e rispetto delle regole del Paese in cui siamo”. Il problema è che la legge a cui fa riferimento è la stessa del 1975 e prevede delle eccezioni. Per escludere ogni deroga il governo di centrodestra dovrebbe approvare il testo di Iezzi.