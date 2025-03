Stellantis: Acea, -16,2% immatricolazioni febbraio in Europa, -16,1% da inizio anno

Il gruppo Stellantis, nel mese di febbraio 2025, ha registrato 155.970 immatricolazioni in Europa (Ue27+Efta+Uk), in calo del 16,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi 2 mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 310.091, con un ribasso del 16,1% rispetto al primo bimestre di un anno fa. Nel mese di febbraio, la quota di mercato di Stellantis è scesa al 16,2% dal 18,7% di un anno prima, quando nei primi 2 mesi dell'anno la quota è stata pari al 15,8%, in calo dal 18,4% dello stesso periodo del 2024. Lo comunica l'Acea. Stellantis resta secondo gruppo in Europa per vendite, alle spalle del gruppo Volkswagen e davanti al gruppo Renault. Per quanto riguarda i marchi del gruppo Stellantis, nel mese di febbraio Peugeot ha immatricolato 56.016 auto in Europa (-3,6%), Citroen 31.035 (-15,3%), Opel/Vauxhall 25.173 (-26,5%), Fiat 22.980 (-32,6%), Jeep 11.384 (+1%), Alfa Romeo 4.994 (+38,5%), Ds 2.868 (-19%), e Lancia 1.155 (72,3%). Nel primo bimestre 2025 le immatricolazioni sono state 111.443 per Peugeot (-3,5%), 58.227 per Citroen (-16%), 53.620 per Opel/Vauxhall (-27,2%), 46.589 per Fiat (-26,9%), 22.405 per Jeep (-4,4%), 9.788 per Jeep (+29,6%), 5.060 per Ds (-30,3%) e 2.208 per Lancia (-72,7%).