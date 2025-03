Cinque bombe in una cava nel Cuneese, artificieri in azione

Cinque bombe a mano risalenti al periodo bellico, ritrovate in una cava a Valdieri (Cuneo), sono state rimosse e fatte brillare ieri dagli artificieri del 32esimo genio guastatori di Fossano, supportati dalla commissione disostruzione del servizio regionale del Cnsas. Il rinvenimento è avvenuto all'interno della Cava n. 1 della Bastia, nel vallone dell'Infernetto. Le bombe, risalenti al secondo conflitto mondiale, sono state trovate ancora intatte e con le sicure inserite, a circa 70 metri dall'ingresso della cavità, in un'area già parzialmente franata. Grazie al supporto dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, gli artificieri del 32° reggimento guastatori sono riusciti a raggiungere in sicurezza gli ordigni che, una volta estratti dalla miniera, sono stati trasportati e distrutti in una cava locale, adottando speciali accorgimenti per minimizzare gli effetti del brillamento.