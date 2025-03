Il salto del maslè

Dicono che… l’operazione sia ormai compiuta e che nelle retrovie più d’uno abbia scorto il profilo di Michele Vietti a muovere i fili. L’ex consigliere regionale Giancluca Gavazza pronto a scendere dal Carroccio di Matteo Salvini per approdare alla corte di Alberto Cirio, in Forza Italia? Se ne parla da giorni e l’accordo pare ormai sancito come dimostra anche l’annunciata assenza di Gavazza dal congresso nazionale della Lega del 5 e 6 aprile per andare a Vinitaly.

Una piccola scossa tellurica nel centrodestra tra le Valli di Lanzo e il Chivassese dove il maslè di Torrazza Piemonte controlla un pugno di piccoli amministratori locali, tra cui la figlia Martina, consigliera comunale proprio nella sua Torrazza dopo essere stata candidata senza fortuna a sindaco. Di Gavazza padre, forse, non tutti ricordano i primi passi in politica da autista dell’allora ras democristiano Vietti: è stato lui a consentirgli di approdare a Palazzo Lascaris con la Lega, nelle scorse elezioni; che ora lo porti in dote a Cirio sperando nella riconferma in Finpiemonte? Chissà.